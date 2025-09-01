Trump est-il le président de l'Europe ?

Les dirigeants européens "m'appellent en plaisantant le président de l'Europe", a déclaré Donald Trump lors d'une récente conférence de presse. Depuis sept mois, l'Europe cherche désespérément à apaiser le président américain, généralement par des démonstrations de flagornerie visant à jouer avec le narcissisme débridé de M. Trump.



Par conséquent, lorsque Trump a récemment grommelé quelques remarques encourageantes sur le soutien à l'Ukraine, les dirigeants européens y ont vu le résultat durement acquis de leur stratégie d'auto-humiliation. Mais lorsque Trump a fait des remarques plus inquiétantes, ils se sont précipités à la Maison Blanche. Quoi qu'il en soit, c'est Trump qui mène la danse, car les dirigeants européens refusent même d'envisager une rupture avec les Etats-Unis.



Mais les courbettes de Trump ne le rendront pas moins imprévisible. Son caractère capricieux n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est un modus operandi. Trump cherche à instiller l'insécurité chez les autres, afin qu'ils ne puissent pas organiser une réponse puissante ou cohérente. Bien qu'il prétende le contraire, Trump veut que les Européens soient plus dépendants des États-Unis, alors même qu'il détache les Etats-Unis du destin de l'Europe.



Si Trump avait définitivement retiré le soutien des Etats-Unis à l'Ukraine, il aurait repoussé l'Europe, ce qui n'aurait apporté aucun avantage psychologique ou économique. De même, s'il avait exprimé un soutien ferme à l'Ukraine, il serait devenu prévisible et aurait perdu une grande partie de son pouvoir sur les dirigeants européens. Il n'a fait ni l'un ni l'autre, car il s'agit de semer le doute sur ses intentions.



En gardant cette stratégie à l'esprit, examinons le récent "accord" commercial que Trump a conclu avec la présidente de la Commission européenne , Ursula von der Leyen. L'Europe a fait quatre concessions majeures sans rien obtenir en retour.



Tout d'abord, elle a accepté le discours de "l'Amérique d'abord" selon lequel les relations économiques entre les Etats-Unis et l'Europe sont déséquilibrées en faveur de l'Europe. Même si la balance des comptes courants de l'Amérique avec l'Europe est presque équilibrée, les dirigeants européens ont allègrement affirmé la fausseté de Trump et accepté la responsabilité de résoudre un problème qui n'existe pas. Pire, l'Europe a ensuite soutenu l'idée que ce faux déséquilibre devait être remplacé par un vrai : Les importations américaines en provenance d'Europe seront désormais frappées d'un droit de douane de 15%, tandis que les exportations américaines vers l'Europe ne subiront aucun droit de douane. Plus graves encore sont les menaces de nouveaux droits de douane en représailles contre des réglementations européennes telles que la loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques, alors que, selon Mme von der Leyen, l'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis était censé stabiliser les relations transatlantiques. Si Trump impose des sanctions supplémentaires contre l'Europe, Mme von der Leyen décidera-t-elle enfin d'activer l'instrument de lutte contre la coercition qu'elle a jusqu'à présent refusé d'utiliser ?



Non moins sérieux sont les engagements d'augmenter les importations énergétiques européennes à 250 milliards de dollars par an, contre seulement environ 65 milliards de dollars aujourd'hui, et d'investir 200 milliards de dollars supplémentaires chaque année aux Etats-Unis. Enfin, l'Europe s'est engagée de manière non chiffrée à acheter davantage d'équipements militaires américains, alors qu'elle est censée européaniser sa défense et renforcer sa base manufacturière en conséquence.



La subordination de l'Europe a été tellement intériorisée que la plupart des dirigeants européens ont accueilli avec enthousiasme la possibilité de financer un appel d'offres ukrainien de 100 milliards de dollars pour l'achat d'équipements militaires américains. C'est quatre fois plus que ce que les Européens ont engagé en faveur de l'Ukraine cette année, et plus que toute l'aide militaire européenne fournie à l'Ukraine depuis 2022.



Non seulement les Européens renforcent leur dépendance à l'égard des armes américaines pour flatter Trump, mais ils le font au moment où leur plus grand projet militaro-industriel - une coentreprise visant à créer un avion de chasse de nouvelle génération - est menacé par un différend entre Dassault et Airbus.



Entre-temps, M. Trump a fait deux concessions majeures lors de son récent sommet avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska. Il a accepté l'idée qu'il pouvait y avoir des négociations de paix sans cessez-le-feu, et il a repris l'argument selon lequel le conflit pourrait être résolu par un "échange de territoires" - un euphémisme pour désigner la cession par l'Ukraine d'un territoire souverain à la puissance étrangère qui l'a envahie. Non seulement Trump a accepté les conditions de Poutine à ces égards, mais il l'a fait sans qu'aucun dirigeant européen ne soit publiquement impliqué.



Il est clair que l'incapacité de l'Europe à élaborer une stratégie pour traiter avec la Russie ne peut plus durer. Pour élaborer un plan qui ne dépende pas des caprices de Trump, les dirigeants européens devraient se concentrer sur trois priorités. Premièrement, l'Union européenne doit s'engager pleinement à faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'Union, même en l'absence d'une paix durable, ce qui ne signifie pas que l'Ukraine doit bénéficier d'un passe-droit pour satisfaire aux critères d'adhésion. L'idée selon laquelle l'Europe devrait défendre l'Ukraine sans poser de questions sur la corruption ou d'autres sujets est irrecevable.



La deuxième priorité est de fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité. Celles-ci sont essentielles, mais l'Europe ne peut actuellement pas les fournir, car l'Allemagne, la Pologne et l'Italie ont jusqu'à présent exclu de déployer des troupes en Ukraine. Ces questions devront être résolues. Si le soutien à l'Ukraine et le renforcement de l'armée européenne sont des objectifs compatibles, ils sont opérationnellement difficiles à concilier à court et moyen termes.



Enfin, la question la plus délicate concerne le dialogue avec la Russie. Le refus de l'Europe de dialoguer avec Poutine donne à Trump encore plus d'influence sur le cours des événements. Si les dirigeants européens avaient été présents en Alaska, ou si Trump avait appelé Poutine depuis Washington en présence des Européens, les choses se seraient évidemment passées différemment. Mais Trump veut être l'arbitre ultime qui refuse de prendre parti, ce qui revient à mettre délibérément l'agresseur et l'agressé sur un pied d'égalité.



Les Européens doivent regarder la réalité en face. A ce stade, la solution la moins mauvaise serait de demander une conférence quadripartite incluant la Russie, l'Ukraine, l'Europe et les Etats-Unis. Même si un tel exercice semble inutile dans un premier temps, de nouvelles dynamiques pourraient émerger au fil du temps, en particulier si l'Ukraine continue d'infliger des dommages à l'infrastructure économique russe.



Le succès en politique internationale dépend de trois facteurs : les principes que vous défendez, l'équilibre des forces qui sous-tend votre réalité et votre volonté d'agir. L'Europe possède le premier facteur et comprend le deuxième. Reste à savoir si elle peut cocher la troisième case.



Par Zaki Laïdi

Ancien conseiller spécial du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (2020-24)

