Trump contrarié par l'attaque israélienne à Doha

Donald Trump, dans une rare rebuffade publique de son allié Benjamin Netanyahu, a critiqué mardi l'attaque menée par Israël au Qatar, qui pourrait contrarier ses projets diplomatiques dans la région.



"Je ne suis pas ravi" et "je suis très mécontent", a dit le président américain pendant un bref échange avec la presse avant d'aller dîner dans un restaurant proche de la Maison Blanche.

"Non", a-t-il répondu en secouant la tête quand une journaliste lui a demandé si Israël l'avait prévenu à l'avance, promettant de faire une "déclaration complète" mercredi.

Le dirigeant républicain s'était déjà dit "très mal à l'aise" face aux frappes contre des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas à Doha, dans un message sur son réseau Truth Social.



"Unilatéralement"



"Bombarder unilatéralement au Qatar, une nation souveraine et un allié proche des Etats-Unis qui travaille dur, avec courage, et qui prend des risques, pour négocier vers la paix (à Gaza), ne promeut pas les objectifs d'Israël ni de l'Amérique", avait auparavant déclaré sa porte-parole Karoline Leavitt aux journalistes.



La décision de lancer une attaque au Qatar "a été prise par le Premier ministre (israélien Benjamin) Netanyahu, pas par moi", a encore écrit Donald Trump sur sa plateforme, évoquant un "incident regrettable" mais "qui pourrait apporter une opportunité de PAIX".

Il a pu faire valoir son point de vue auprès du principal intéressé, puisqu'il a parlé à Benjamin Netanyahu après l'attaque.



Le président américain s'est aussi entretenu avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, auquel il a "assuré qu'une telle chose ne se reproduirait pas".

Trump "ne pense pas que (l'attaque israélienne) serve les intérêts d'Israël ou des Etats-Unis", a insisté de son côté le vice-président JD Vance, interrogé sur la chaîne conservatrice OAN. "Mais nous allons continuer, malgré cela, à travailler pour la paix", a-t-il ajouté.



Avion qatari



Donald Trump s'était rendu au Qatar en mai, dans le cadre d'une tournée dans plusieurs Etats du Golfe, et y avait reçu un accueil chaleureux.

Les Américains n'ont pris conscience qu'à la dernière minute de l'attaque menée par Israël, grand allié des Etats-Unis et dont Donald Trump a soutenu jusqu'ici les opérations militaires à Gaza.

"L'administration Trump a été notifiée ce matin (mardi) par l'armée américaine" de l'attaque israélienne à venir, a déclaré Karoline Leavitt.



"J'ai immédiatement demandé à l'émissaire spécial Steve Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait, mais malheureusement trop tard pour arrêter" les frappes, a précisé pour sa part le président américain.



"L'appel d'un responsable américain a eu lieu alors que les explosions étaient entendues à Doha", a réagi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sur X.



L'attaque à Doha, unanimement condamnée par les dirigeants des pays de la région, pourrait compromettre l'une des grandes ambitions diplomatiques de Donald Trump, à savoir pousser le processus de normalisation des relations entre Israël et les Etats arabes.

Les frappes, qui ciblaient des responsables du Hamas, interviennent quelques jours après que le président américain eut assuré que les Etats-Unis menaient une "négociation approfondie" avec le mouvement islamiste palestinien concernant les otages israéliens retenus à Gaza.



Le Hamas a affirmé que six personnes avaient péri dans les frappes, mais qu'aucun de ses négociateurs n'avait été tué. L'information n'a pu être vérifiée immédiatement par l'AFP.