Troisième édition du programme Seconde chance de la FRMF et SES

La Fédération Royale marocaine de football a organisé mercredi dernier au Complexe Mohammed VI de football, en partenariat avec Sports Education Solutions, une journée de prospection et de sélection des candidats qui participeront à la 3ème édition du programme ‘Seconde Chance’.



Cette dernière survient à la suite d’une série de détections préliminaires dans plusieurs villes du Royaume afin de permettre la promotion du programme sans distinction entre les différentes régions.



Il faut rappeler que ce programme s’inscrit dans le cadre du partenariat public-privé signé entre la FRMF et la société Sports Education Solutions.



Cette nouvelle édition a vu la participation de nombreux coachs issus de différentes universités américaines qui ont fait le déplacement pour voir à l’œuvre les joueurs marocains sur le terrain et éventuellement leur proposer une bourse sportive au sein de leur université.



Une nouveauté cette année, les coachs ont pu assister à deux conférences, animées par Simons Jennings et Harrison Kingston, suivies d’échanges avec les différents cadres techniques de la DTN, s’inscrivant dans la volonté de la FRMF de développer la formation des cadres et d’enrichir le partage et l’échange des connaissances.



Pour rappel, le programme Seconde Chance consiste à offrir l’opportunité à des jeunes athlètes, femmes et hommes, de poursuivre leurs études supérieures et de continuer à pratiquer le football dans les meilleures universités américaines. Ces athlètes bénéficient d’une bourse octroyée par lesdites universités grâce au football, afin de les aider à financer ce double parcours.



A leur retour au Maroc, les participants auront l’opportunité de faire un stage en immersion organisé par la FRMF pour intégrer et contribuer, dans le cadre de l’écosystème du football national, au développement de la pratique de ce sport, à la fin de leur cursus universitaire.



Si cette édition était uniquement masculine, les protagonistes ont annoncé une édition 100% féminine dans les mois à venir.