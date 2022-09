Trois victoires à l’ extérieur pour entamer la Botola

La Botola Pro D1 de football a débuté jeudi avec la rencontre RSB-HUSA qui a tourné à l’avantage de l’équipe soussie qui s’est imposée par 1 à 0.



Sur ce même score et toujours en déplacement, l’on a pu assister aux victoires de l’AS FAR et de la JSS. Les Militaires ont eu raison vendredi du MCO, alors que la Jeunesse de Soualem a disposé, samedi, de l’IRT au stade Bachir de Mohammédia.



Les deux autres rencontres disputées vendredi ont vu le WAC, champion sortant et qui vient de renforcer ses rangs par l’Algérien Benayada, forcer le nul à Rabat devant le FUS (1-1), tandis que le nouveau promu, l’UTS, a été battu au stade El Abdi à El Jadida par le DHJ (1-0).

Quant au match MAS-MAT, l’autre promu, il s’est soldé sur un nul blanc.

Pour rappel, le programme dominical devait comporter deux confrontations, à savoir OCK-SCCM et Raja-OCS.



L’entame de la seconde journée de la Botola est prévue ce soir avec la programmation de deux matches : WAC-DHJ à 18 heures au complexe Mohammed V de Casablanca et ASFAR –RSB à partir de 20h30 à l’Ensemble sportif Moulay Abdellah de Rabat.



Ces deux matches ont été avancés à lundi du fait que le WAC et la RSB vont s’affronter le 10 courant à 20 heures au complexe Moulay Abdellah pour le compte de la Super Coupe d’Afrique. Un choc 100% marocain entre les Casablancais vainqueurs de la Ligue des champions et les Berkanis détenteurs de la Coupe de la Confédération.



C’est la deuxième fois dans l’histoire de cette épreuve que deux clubs d’un même pays vont s’affronter en Super Coupe d’Afrique après l’opposition égyptienne entre Al Ahly et le Zamalek.



M.B