Trois œuvres marocaines en lice pour le prix du Livre Sheikh Zayed

Trois œuvres marocaines figurent dans la courteliste de la 19e édition du prix du Livre Sheikh Zayed, dans les catégories "Littérature pour enfants et jeunes", "Traduction", et "Arts et études critiques".



La shortlist de la catégorie "Littérature pour enfants et jeunes" comprend ainsi les œuvres "Taïf Sabiba" de la Marocaine Latifa Labsir, "Maïmouna et ses idées folles!" de la Jordanienne Chérine Sabanekh, et "Le renard digital" de l'Egyptienne Hijra Al-Saoui, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Dans la catégorie "Traduction", la shortlist regroupe "Le démon de la théorie: littérature et sens commun", écrit par Antoine Compagnon et traduit du français vers l’arabe par le Marocain Hassan Taleb; "Les Mille et Une Nuits: Le livre de l’amour", traduit de l’arabe vers l’allemand par l’Allemande Claudia Ott; et l’œuvre de Paulus Orosius, traduit de l’arabe vers l’anglais par l’Italien Marco Di Branco.



En lice dans la catégorie "Arts et études critiques", les œuvres "La nourriture et la parole: Fouilles rhétoriques et culturelles dans le patrimoine arabe" de Saïd El Aouadi du Maroc, "Poésie et prophétie: Al Mutanabbi à travers la poésie" de Rita Awad de Palestine, et "Samarra architecturale: Lecture dans l’architecture et l’urbanisme de la capitale abbasside" de Khaled Al Sultani d’Irak.



Pour la catégorie "Littérature", les œuvres retenues sont "Le Sphinx" d’Ahmed Mourad d’Egypte, "La trilogie des voyages dans la ville d’argile" de Saoud Al Sanoussi du Koweït, et "Hind ou la plus belle femme du monde" de Hoda Barakat du Liban-France.



Dans la catégorie "Développement et construction de l’Etat", la liste comprend "Le droit au travail et à la compensation: Approches fondamentales des droits de la femme musulmane" de Mohamed Bachari des Emirats arabes unis, "Sur la philosophie de la reconnaissance et les politiques identitaires : Critique de l’approche culturaliste de la culture arabo-islamique" de Housamedden Darwish de Syrie/Allemagne, et "Les villes et le commerce dans la civilisation arabe et islamique" d’Amjad Eddine Khamash de Jordanie.



Pour la catégorie "Culture arabe dans d'autres langues", les œuvres sélectionnées sont "La culture littéraire arabe en Asie du Sud-Est aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles" d’Andrew Peacock du Royaume-Uni, "L’essor du livre arabe" de Beatrice Gründler d’Allemagne, et "Histoire du zajal oriental: Poésie arabe en dialectes populaires du monde arabe oriental, de ses débuts à la fin de l’ère mamelouke" de Hakan Özkan de Turquie.



Dans la catégorie "Manuscrits", les œuvres sélectionnées incluent "Histoires des femmes" de Rasheed Al Khayoun d’Irak/Royaume-Uni, "Commentaire des poèmes suspendus" de Saleh Al Jassar d’Arabie Saoudite, et "Les planètes ambulantes dans l’organisation de la visite" d’Ahmed Gomaa Abdelhamid d’Égypte.



Pour leur part, les catégories "Jeune auteur" et "Edition et technologies culturelles" ont été suspendues cette année, soulignent les organisateurs, notant que le prix du Livre Sheikh Zayed a reçu plus de 4.000 candidatures provenant de 75 pays, dont 20 pays arabes et 55 pays étrangers.