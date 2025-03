Trésor : 32,5 MMDH de levées brutes à fin février

Les levées brutes du Trésor ont atteint 32,5 milliards de dirhams (MMDH) au terme des deux premiers mois de 2025, en légère hausse de 1,3% comparativement à une année auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Le volume souscrit des maturités courtes s'est raffermi, passant de 851,4 millions de dirhams (MDH) à fin février 2024 à 5,9 MMDH à fin février 2025, représentant 18,2% des levées après 2,7% un an auparavant, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



De même, le volume souscrit des maturités moyennes s'est accru de 90,5% à 16,2 MMDH, prédominant ainsi les levées à hauteur de 49,7% après 26,5% l'année précédente. En revanche, le volume levé en maturités longues s'est replié de 54,2% à 10,4 MMDH, soit 32% des levées contre 70,9% un an auparavant, rapporte la MAP.



S'agissant des remboursements du Trésor, ils ont diminué, en glissement annuel, de 16,5% à 10,1 MMDH à fin février 2025. Compte tenu de ces évolutions, les levées nettes du Trésor se sont accrues de 12,1% à 22,4 MMDH.



Pour ce qui est de l'encours des bons du Trésor émis par adjudication, il s'est établi à 776 MMDH à fin février dernier, en hausse de 0,8% en glissement annuel et de 3% par rapport à fin décembre 2024. La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues (67,2%), devançant les maturités moyennes (31,2%) et les maturités courtes (1,6%).



Le volume des soumissions a, quant à lui, reculé de 13% à 61,8 MMDH au terme des deux premiers mois de 2025. La baisse a concerné, plus particulièrement, le volume soumissionné des maturités longues (-49,1% à 17,3 MMDH) et dans une moindre mesure celui des maturités moyennes (-2,2% à 29,5 MMDH).



En revanche, le volume soumissionné des maturités courtes a plus que doublé passant de 6,9 MMDH à fin février 2024 à 15 MMDH à fin février 2025, représentant 24,3% du volume des soumissions.