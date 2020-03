Trente-sept nouveaux cas confirmés au Maroc, 516 au total

Trente-sept nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc de la nuit de dimanche jusqu'à lundi à 8h00, portant à 516 le nombre total de cas confirmés dans le Royaume jusqu'à présent, annonce le ministère de la Santé sur son site "www.covidmaroc.ma".

Les trente-sept nouveaux cas ont été confirmés au laboratoire de l'Institut Pasteur-Maroc et au Centre national de la grippe et des virus respiratoires relevant de l'Institut d'hygiène de Rabat, indique le ministère, ajoutant que les cas exclus suite à un résultat négatif du laboratoire sont au nombre de 1920.

Par ailleurs, le ministère a annoncé que le nombre de guérison s'établit à 13, alors qu'un décès de plus a été enregistré portant le total à 27.

Les 516 cas ont été recensés dans les régions de Casablanca-Settat (149), Rabat-Salé-Kénitra (86), Fès-Meknès (88), Marrakech-Safi (94), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (37), l'Oriental (21), Souss-Massa (15), Béni Mellal-Khénifra (17), Daraa-Tafilalet (8), Guelmim-Oued Noun (1), précise le site, notant qu'aucun cas n'a été relevé dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.