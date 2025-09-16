Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Trente entrepreneurs français au Maroc pour le 1er Roadshow du Cercle Eugène Delacroix

Mercredi 17 Septembre 2025

Trente entrepreneurs français au Maroc pour le 1er Roadshow du Cercle Eugène Delacroix
Autres articles
Une délégation de 30 entrepreneurs français est attendue du 21 au 26 septembre au Maroc, dans le cadre de la première édition d’un Roadshow destiné à promouvoir l’investissement local.

Baptisé "Roadshow Entrepreneurs", cet événement a pour objectifs d'"accélérer les investissements franco-marocains et d'ouvrir de nouvelles perspectives dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la santé, l’industrie pharmaceutique et les technologies innovantes", précise un communiqué du Cercle Eugène Delacroix (CED) et de son Club des entrepreneurs qui organise cette initiative.

Le Roadshow, qui sillonnera quatre villes stratégiques, à savoir Tanger, Rabat, Casablanca et Dakhla, sera marqué par des rencontres avec des responsables représentant, entre autres, le ministère chargé de l’Investissement, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), des Centres régionaux d’investissement et des institutions de financement bancaire, ou encore la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) et le port Tanger Med, rapporte la MAP.

"Le Maroc est aujourd’hui une plateforme incontournable entre l’Afrique et l’Europe. Sa stabilité, sa proximité avec la France et son dynamisme en font un partenaire naturel pour nos PME", a souligné le président du CED, Salah Bourdi, cité dans le communiqué.

Créé en 2014, le Cercle Eugène Delacroix rassemble des élus français engagés en faveur de l’amitié franco-marocaine. Son Club des entrepreneurs fédère plus de 150 dirigeants et accompagne la dynamique d’échanges économiques et territoriaux entre les deux pays.

La première édition du "Roadshow Entrepreneurs" vient confirmer la volonté du CED et de son Club des entrepreneurs de "faire du Maroc une destination prioritaire pour l’investissement français, en mobilisant les PME de terrain et les élus locaux", conclut le communiqué.

Libé

Lu 81 fois

Tags : entrepreneurs français, Maroc, Roadshow du Cercle Eugène Delacroix

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe