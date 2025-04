Transformation structurelle : L’ONEE entame une nouvelle ère basée sur l'excellence

Dans le cadre de sa transformation, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) franchit une étape importante et sélectionne McKinsey & Company Inc. – Ernst & Young, parmi des leaders mondiaux du conseil en stratégie et en transformation institutionnelle.



Ce mandat vise à accompagner l’ONEE dans sa mutation structurelle et organisationnelle, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, quant à l’urgence d’engager une réforme structurelle du secteur public visant à établir une nouvelle dynamique, à la mise en œuvre de la politique actionnariale de l’Etat, ainsi qu'au développement des secteurs clés de l’économie nationale, dans une vision d’ensemble basée sur la résilience, la modernisation et l’innovation, indique l'Office dans un communiqué.



Les premières recommandations sont attendues dans les mois à venir, marquant le début d’une nouvelle ère fondée sur l’excellence, la performance et la durabilité, en parfait alignement avec les priorités nationales en matière de gouvernance, de transition énergétique et hydrique et de développement socio-économique, ajoute le communiqué.