Transferts

L'international brésilien Alisson (AS Rome) devrait signer un contrat de cinq ans à Liverpool d'un montant de 75 millions d'euros, un record pour un gardien de but, ont rapporté des médias européens mercredi soir.

"Une annonce officielle devrait être faite dans les 24 ou 48 heures", clame le Liverpool Echo en soulignant que le gardien de 25 ans a interrompu ses vacances pour se rendre à Liverpool et passer la visite médicale réglementaire.

Le site Internet italien Forza Roma, qui appartient à La Gazzetta Dello Sport, a publié une vidéo dans laquelle on voit Alisson à l'aéroport de Rome Ciampino. Forza Roma explique que le Brésilien s'apprêtait à embarquer dans un avion privé à destination de Manchester avant de se rendre à Liverpool pour passer une visite médicale samedi.

Dans la dite vidéo, Alisson a transmis un message aux tifosi romains en clamant: "Salutations aux fans de la Roma. Je suis désolé, mais je ne peux pas en dire davantage. Je vous dirai tout plus tard."

En cas de transfert, Alisson battra le record pour un gardien détenu par son compatriote Ederson, passé du Benfica à Manchester City pour 40 millions d'euros l'été dernier.