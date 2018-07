Transferts : Boulahroud à Malaga et Abou Oulam à Getafe

Le milieu de terrain marocain Badr Boulahroud vient de rejoindre le club espagnol du Malaga CF pour les trois prochaines saisons, a annoncé vendredi le club andalou sur son site web.

Boulahroud (25 ans), qui évoluait au FUS de Rabat, devient ainsi le premier joueur recruté par le Malaga CF durant l’actuel mercato estival, précise la club espagnol dans un communiqué, soulignant que ce transfert vient renforcer le milieu de terrain de l’équipe.

Milieu créatif, Boulahroud a débuté il y a cinq saisons avec le FUS de Rabat et a été un joueur clé de l’équipe marocaine ces dernières saisons, relève la même source.

Il se distingue par son "bon maniement du ballon et peut jouer à la fois de pivot et être meneur de jeu”, poursuit Malaga CF.

Par ailleurs, le milieu de terrain marocain Ayoub Abou Oulam, 20 ans, s'est engagé avec le club espagnol de première division FC Getafe en provenance de Rayo Majadahonda, a annoncé, vendredi, le club de la banlieue de Madrid.

Formé au FC Barcelone, Abou Oulam avait joué avec FC Porto (Portugal) U-19 entre 2015 et 2017 avant de signer à Majadahonda.

Abou Oulam a joué la saison dernière 31 matchs avec Rayo Majadahonda et marqué 2 buts contribuant ainsi à la promotion de cette équipe à la deuxième division du Championnat espagnol pour la première fois de son histoire.

Il rejoint ainsi à Getafe son compatriote Fayçal Fajr qui a été l'un des piliers de l'équipe la saison dernière.