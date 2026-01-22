Le Real Madrid toujours le club aux plus hauts revenus

Avec 1,161 milliard d'euros de revenus générés lors de la saison 2024-2025, nouveau record, le Real Madrid est toujours en tête du classement "Football Money League" publié jeudi par le cabinet Deloitte, tandis que le PSG cède une place (4e).



Le FC Barcelone, 6e l'année précédente, retrouve le podium (2e) pour la première fois depuis la saison 2019-2020 avec près d'un milliard de revenus (974 millions d'euros), devant le Bayern Munich (plus de 860 M EUR).



Le Paris SG, troisième dans la dernière édition du classement, recule, lui, d'une place, avec 837 millions d'euros, en légère hausse par rapport à l'année précédente (836 M EUR).

Pour la première fois depuis 2020-2021, le PSG est le seul club français dans le Top 20 de ce classement, où figuraient l'année passée Marseille et Lyon, notamment en raison de la crise des droits TV en France.



Liverpool est pour la première fois le club anglais avec les recettes les plus élevées (836 M EUR), et bondit de la 8e à la 5e place.



En 2026, ces 20 clubs de la "Football Money League" ont déclaré des revenus cumulés de 12,4 milliards d'euros, un record et une hausse de 11% par rapport à la saison 2023-2024.

L'étude de Deloitte se base sur trois sources de revenus pour établir son classement : la billetterie, les droits TV et les revenus commerciaux.



Pour la troisième année consécutive, ce sont les revenus commerciaux qui représentent la part la plus importante des recettes des clubs (5,3 milliards d'euros, soit 43% du total).

Les revenus des droits TV sont eux en forte hausse, de 10%, et représentent 38% du total des recettes.



Cette hausse, explique Deloitte, s'explique notamment par les droits TV du Mondial des clubs élargi à 32 équipes et dont la première édition s'est déroulée l'été dernier aux Etats-Unis.

Les clubs qui ont participé à ce Mondial connaissent une augmentation de 17% de leurs revenus liés aux droits TV.



Du côté du football féminin, les 15 clubs avec le plus de revenus génèrent un total de recettes dépassant les 150 millions d'euros pour la première fois (158 M EUR).



Le classement est dominé par Arsenal, titré en Ligue des champions (25.6 M EUR), avec une hausse des recettes de 43% par rapport à la saison précédente, devant Chelsea (25,4 M EUR) et Barcelone (22 M EUR).