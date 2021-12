Trail Palmeraie, un événement sportif et écologique par excellence

L' Association Trail Maroc a organisé, le weekend dernier à Marrakech, la 1ère édition du Trail Marrakech Palmeraie Bike & Run, une course d’endurance à forte dimension "écologique", "sociale" et "solidaire".



Plus de 700 coureurs et 200 accompagnateurs ont participé à cet événement sportif qui s’est déroulé dans une ambiance de convivialité, de joie, de challenges et de partage des valeurs et principes de protection de l'environnement.



L'un des moments phares ayant précédé cette première édition a été la collecte de plus de 5,5 tonnes de déchets, sur une période de 8 jours, et ce avant le départ des courses dans le secteur palmeraie et Jbilets.



L’évènement a connu également une course pour les enfants, avec la participation de 268 enfants, dont 200 issus des douars, l’occasion de les initier et les sensibiliser sur les bienfaits de la pratique du sport.



Cinq parcours étaient au programme, à savoir : "50km de VTT", "un kid’s trail", un parcours de "42km", un autre de "21km" et un dernier de "10 km", permettant à tous de pratiquer du sport dans un paysage d'une beauté exceptionnelle.



Concernant les résultats pour "Bike Jbilets 50 km", cette compétition a été remportée chez les hommes par Wouter Cleppe en un temps de "01.42.43" et par Lazrak Fatima Zahra chez les dames, en un temps de "02.33.36".



Pour le "Trail Jbilets 42 km", cette compétition a enregistré une excellente performance d’Ait Masri Hafid arrivé en tête, suivi respectivement de Yachou Hamid et Ait Meskouk Youssef, alors que chez les dames, la victoire est revenue à Raji Aziza. Nouigua Karim s'est adjugé les 21 km en terminant la compétition devant Ayt Harou Aziz arrivé en 2è position et Elmorabity Mohamed qui a occupé la 3è place.



Chez les dames, Griffith Amy a escaladé la première marche du podium, suivie en seconde position de Hajji Hasna, alors que Raqiq Jihane est arrivée en 3ème position. Sur le parcours du 10 km, il convient de souligner la victoire de Gharib Hmidat chez les hommes et de Boufouar Asma chez les dames. La Trail Marrakech Palmeraie a été organisé dans le respect total des mesures préventives mises en oeuvre pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19.