Tous pour Al-Qods. Tous pour la Palestine : Une marche pour la Palestine organisée dimanche à Rabat

La Journée mondiale des droits de l’Homme sera celle du cri d’un Maroc uni pour Al-Qods. Le dimanche 10 décembre à 10h, c’est au cœur de Rabat, à Bab El Had, qu’une marche pour la Palestine sera organisée par le Groupe d'action national pour le soutien à la Palestine et l’Association marocaine de soutien à la lutte du peuple palestinien (AMSLP).

Un appel à la participation à cette marche a été lancé suite à la décision du président américain, Donald Trump, de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël.

Regroupant plusieurs organisations politiques, syndicales, culturelles, associatives, ainsi que des personnalités politiques et des militants des droits de l’Homme, les initiateurs de la marche comptent mobiliser des milliers de Marocains de tous bords unis sous les couleurs de la Palestine. "Au premier rang de la marche tous les leaders des partis politiques seront côte à côte", a annoncé au Huffpostmaghreb.com Abdelkader Alami, coordinateur du Groupe d’action national pour le soutien de la Palestine.

En plus de son appel à la marche nationale, ce Groupe a lancé un appel pour le boycott des produits américains. Sur sa page Facebook, il a posté, jeudi matin, cet appel accompagné d’un bouquet d’images de marques, des produits de grande consommation pour la plupart.

A rappeler également qu’un sit-in a été organisé le même jour devant le Parlement à Rabat au cours duquel les manifestants ont brandi des pancartes appelant le président américain à revenir sur sa décision.