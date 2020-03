Tous les établissements d’enseignement resteront ouverts

Il a été décidé que tous les établissements d'enseignement et les établissements de formation des cadres relevant du département de l'éducation nationale resteront ouverts à tous les cadres administratifs et éducatifs, afin de garantir la continuité pédagogique à travers l'enseignement à distance.

Cette décision intervient suite à celle de suspendre les cours dans tous les établissements d'enseignement et de formation à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre. A cet effet, le ministère de tutelle a affirmé, hier, qu'il ne s'agit pas de vacances scolaires exceptionnelles.

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a précisé, dimanche dans un communiqué, qu'une «permanence pédagogique» sera mise en place avec l’adhésion de tous les cadres administratifs et éducatifs et qui repose sur l'élaboration d'un programme de travail quotidien relatif à la production de contenus et de cours numériques.

Le ministère invite, également, ses cadres à prendre l'initiative de proposer des alternatives innovantes en vue de garantir la réussite scolaire des élèves. Ces mesures se traduisent par le suivi du processus d'enseignement à distance et de communication électronique avec les élèves chaque fois que cela est nécessaire, et par la tenue de réunions pédagogiques afin de préparer la phase de «soutien éducatif» qui démarrera immédiatement après la reprise des cours, ainsi que par la bonne préparation des différentes opérations éducatives programmées avant la fin de l'année scolaire.

D'après le communiqué, il revient aux directrices et aux directeurs des établissements d'enseignement et des établissements de formation des cadres de superviser la préparation de ce programme, en tenant compte de la présence continue des enseignants, en veillant à gérer les cas exceptionnels avec objectivité, responsabilité et sens de solidarité et en respectant les horaires administratifs et le devoir professionnel soit sur le lieu de travail ou à la maison, ainsi que les instructions interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes. Les académies régionales de l'éducation et de la formation et les directions provinciales assureront le suivi de la mise en œuvre de ces mesures à travers la mobilisation des inspecteurs au niveau des établissements d'enseignement.

A cet effet, le ministère a salué l'interaction positive de l'ensemble des enseignants, des inspecteurs et des cadres administratifs avec les mesures prises en cette circonstance exceptionnelle visant à garantir la continuité pédagogique, relevant «l'esprit de responsabilité et de patriotisme» dont ont fait preuve les différentes composantes du système éducatif et les acteurs de la société civile, notamment les associations de parents d'élèves et les partenaires sociaux.

Le communiqué a, par ailleurs, appelé l'ensemble des intervenants à un engagement plus efficace et à une mobilisation générale pour la réussite du processus «d'enseignement à distance», invitant les parents d'élèves à veiller à l'assiduité de leurs enfants en les incitant à rester à la maison et à suivre leurs cours de façon continue, tout en respectant les règles de prévention.