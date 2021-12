Tournoi des 12 heures de sports boules: Consécration de l’équipe du Rachad Bernoussi

Le boulodrome du Centre international de formation aux sports boules (Maarif-Casablanca), relevant de la Fédération Royale marocaine de la discipline, a abrité récemment le tournoi des 12 heures des quatuors. Cette manifestation organisée par la Fédération Royale marocaine de sports boules a connu la participation de 12 clubs et associations représentant différentes villes. Chaque équipe était composée de 4 joueurs en plus d’un réserviste,soit une soixantaine de boulistes des deux sexes. La victoire est revenue en fin de compte au club du Rachad Bernoussi, au moment où la deuxième place est revenue à l’Association Maarifienne, devant l’Union Sportive Oasis. A noter que les clubs qui ont participé à ce tournoi sont l’ASC, Maarifienne, USO, USM, Rachad Bernoussi, Club Al Asdikaa de Sidi Maarouf, Association Club Al Mountazah de Témara,Association de Had Soualem, en plus des sélections de Kénitra, de Fès, de Safi et de Youssoufia. La cérémonie de remise des prix a été marquée par l’allocution du président de la Fédération Royale marocaine de sports boules, Abdellatif Aboutaher. Cette cérémonie de ce tournoi couronné d’un plein succès a vu la présence des membres fédéraux Hassan Rmili, Abdellatif Benmama, El Maati Kahfi, El Bachir Lekah, Khalid Izouar, Hamid Khadri et Aicha Chekroun. Quant aux cadres techniques, ils ont été représentés par Fouad Kouar, Azeddine Ouanaksi, Abdelmoughit Razani en plus de nombreuses personnalités sportives.