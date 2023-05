Tourisme mondial : Le Maroc tire son épingle du jeu

Le secteur touristique national se démarque par une belle performance, que ce soit en termes d’arrivées ou de recettes, au moment où le tourisme dans le monde peine à retrouver ses niveaux d'avant la crise.



En effet, à fin mars 2023, le Maroc a accueilli 2,9 millions de touristes, soit une croissance de 17% par rapport à la même période de 2019. Les recettes quant à elles ont atteint le chiffre record de 25 milliards de dirhams, en hausse de 51% par rapport à 2019, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

Dans ce sens, la ministre du Tourisme Fatim-Zahra Ammor souligne que "notre pays a pris les bonnes décisions au bon moment".



"Le secteur a été érigé en priorité nationale et l’ensemble des actions mises en œuvre ont permis non seulement de renforcer la résilience du secteur pendant la crise mais également d’accélérer la reprise, malgré un contexte économique international difficile", a dit Mme Ammor, citée dans le communiqué.



Selon le baromètre du tourisme mondial réalisé par l’Organisation Mondiale du tourisme, les arrivées mondiales du 1er trimestre de 2023 sont en baisse de 20% par rapport à 2019. Hormis le Moyen-Orient qui progresse de 15%, toutes les régions du monde continuent d’accuser des baisses à deux chiffres, témoignant ainsi de la difficulté de récupérer les arrivées dans un échiquier mondial de plus en plus concurrentiel (-10% pour l’Europe, -46% pour l’Asie, -14% pour l’Amérique, -12% pour l’Afrique…).