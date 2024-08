Tourisme: les arrivées aux postes frontières en hausse de 14% à fin juin 2024

Le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a atteint environ 7,44 millions de touristes au premier semestre de 2024, en hausse de 14% par rapport à la même période une année auparavant, selon l'Observatoire du tourisme.



Par rapport au premier semestre de 2023, tous les principaux marchés émetteurs, notamment le Royaume Uni (+34%), l’Allemagne (+28%), l'Italie (+21%), la France (+17%) et l'Espagne (+6%) ont affiché de bonnes performances, ressort-il des statistiques de l'Observatoire du mois de juin 2024.



Ainsi, rapporte la MAP, les cinq principaux aéroports du Royaume, à savoir Agadir Al Massira, Marrakech Ménara, Tanger Ibn Battouta, Fès Saïss et Mohammed V ont, respectivement, accueilli 32%, 26%, 14%, 6% et 5% du total des arrivées de touristes, poursuit la même source.



Par ailleurs, pour le seul mois de juin 2024, le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a atteint environ 1,5 millions de touristes en hausse de 10% par rapport à juin 2023.



Les principaux marchés ayant contribué à cette performance durant ce mois sont le Royaume Uni (+48%), la France (+17%) et l'Espagne (+1%).



Pour ce qui est des aéroports du Royaume, ceux de Agadir Al Massira, Marrakech Ménara, Tanger Ibn Battouta, Fès Saïss et Mohammed V ont, respectivement, accueilli 37%, 31%, 18%, 8% et 1% du total des arrivées de touristes, précise l'Observatoire.