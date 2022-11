Tourisme : Participation distinguée de la RAM au WTM de Londres

La Royal Air Maroc (RAM) signe une participation distinguée au salon World Travel Market (WTM) de Londres, qui s’est tenu du 7 au 9 novembre, avec une présence remarquable au stand de l'Office national marocain du tourisme (ONMT).



Les deux institutions œuvrent de concert à la promotion de la destination Maroc depuis la conclusion de leur convention de partenariat en juin 2022, pour la mise en place d'un cadre de coopération global couvrant la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2025.



Le WTM est un rendez-vous incontournable lors duquel la RAM a toujours été présente pour trouver de nouveaux partenaires, mettre en avant son offre et reconfirmer son engagement envers la destination Maroc, tout en participant à la promotion de ses belles destinations, a indiqué la directrice région Royaume-Uni et Irlande de la RAM, Zoubida Smahi.



Pour accompagner la stratégie marocaine visant à doubler le nombre d'arrivées touristiques à l'horizon 2030, la RAM augmente continuellement l'offre sur Casablanca, ce qui permet à la fois de répondre aux attentes de la diaspora marocaine, des voyageurs d'affaires qui ont pour destination la métropole et des personnes en transit vers d'autres destinations africaines, a-t-elle précisé.



"Nous connectons depuis Londres l'ensemble du réseau africain, avec notamment Lagos, Accra, Freetown, Banjul et Kinshasa, avec une double liaison quotidienne au départ des aéroports de Heathrow et de Gatwick", a affirmé Mme Smahi dans une déclaration à la MAP.



En outre, pour satisfaire la demande croissante des voyageurs africains qui transitent par Casablanca, la RAM offre une pièce de bagage supplémentaire gratuite à destination d'Afrique et au départ de toute l'Europe, a-t-elle noté, précisant que cette offre s'applique du 10 novembre au 9 décembre 2022 et du 21 janvier au 31 mai 2023.



En octobre 2022, la RAM a augmenté son offre de 19% sur Casablanca par rapport à 2019 qui était une année record, a souligné Mme Smahi, ajoutant que la compagnie a amélioré son taux de remplissage de 5 points durant le même mois pour atteindre près de 80%.



Pour renforcer l'offre touristique, la RAM déploie une offre domestique diversifiée reliant Casablanca à une multitude d'autres villes marocaines, comme Oujda, Nador, Marrakech, Fès, Meknès, Dakhla, Laâyoune et Agadir, a détaillé Mme Smahi.



D'ailleurs, la liaison vers Dakhla connaît un véritable boom avec un vivier de kit-surfers qui préfèrent la lagune de la ville à d'autres spots internationaux, a-t-elle fait savoir, notant que le transporteur national tente de combler les besoins des différents segments de clientèle.