Tourisme: Les recettes voyages à plus de 71 MMDH à fin octobre

Les recettes voyages, sous l'effet de la reprise, ont plus que doublé, passant de 28,56 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2021 à 71,10 MMDH à fin octobre dernier, selon l'Office des changes.



Ces recettes affichent une hausse exceptionnelle de 42,37 MMDH par rapport à la même période de l'année 2020 et dépassent également le niveau atteint à fin octobre 2019 (67,02 MMDH), précise l'Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.



Les dépenses, quant à elles, se sont situées à 13,38 MMDH, relève l'Office, notant que ce niveau demeure inférieur à celui enregistré en 2018 (15,81 MMDH) et en 2019 (17,72 MMDH), années avant la crise sanitaire.



Ainsi, le solde excédentaire des voyages a presque triplé se situant à 57,72 MMDH à fin octobre 2022 contre 19,89 MMDH une année auparavant.