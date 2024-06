Tourisme: Le Maroc sacré à New Delhi "la destination la plus dynamique du monde"

Le Maroc s'est vu décerner le Prix de la "destination la plus dynamique du monde" (Best vibrant destination) lors de la cérémonie du Diplomatic Travel Awards 2024, tenue samedi à New Delhi à l’initiative du magazine de voyage indien "TravelJingles".



Le prix a été remis à l’ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki, par le vice-doyen du corps diplomatique en Inde, l'ambassadeur du Bhoutan, Vetsop Namgyel, en reconnaissance du riche patrimoine, de la beauté envoûtante du Royaume et de sa culture vibrante.



Invité d’honneur de cet événement, M. Maliki s’est félicité des relations solides unissant le Maroc et l’Inde, notant que cette reconnaissance internationale témoigne des efforts soutenus du Royaume pour consolider sa position en tant que destination touristique de premier plan, rapporte la MAP.



Il a, à cette occasion, mis en avant l'engouement croissant pour le Maroc parmi les voyageurs indiens, attirés par sa diversité culturelle, ses paysages variés et son accueil et hospitalité légendaires, rappelant les récentes initiatives mises en œuvre en vue de faciliter les voyages des ressortissants indiens, notamment l'introduction de l’e-visa et l’ouverture fin 2023 d'un bureau de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) à Delhi.



L’événement "Diplomatic Travel Awards 2024" a été marqué par la participation d’ambassadeurs et de diplomates de plus de 45 pays, ainsi que de personnalités de renom de l'industrie du tourisme.



"Travel Jingles" est un célèbre magazine indien spécialisé dans le tourisme et le voyage, qui se veut comme une passerelle entre les représentations diplomatiques, les professionnels du secteur du tourisme et les voyageurs.