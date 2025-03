Tourisme : La destination Agadir et sa région célébrée à Berlin

La destination touristique d'Agadir et sa région a été célébrée, mercredi soir à Berlin, devant une audience prestigieuse d'invités internationaux et de partenaires de premier plan du monde du tourisme, lors d'un dîner de gala haut en couleur organisé par le Conseil régional du tourisme (CRT) Agadir Souss-Massa.



Lors de cette réception, tenue en marge de la participation du Maroc au Salon international du tourisme de Berlin (ITB, du 4 au 6 mars), plusieurs acteurs de l’industrie touristique mondiale, notamment des tour-opérateurs, des représentants de grandes enseignes hôtelières internationales et de compagnies aériennes, ont pris connaissance de la richesse de l'écosystème touristique national, particulièrement celui d'Agadir, et des opportunités qu’il offre.



Cette rencontre, marquée par la présence de l'ambassadrice du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui, du directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Achraf Fayda, et des présidents de fédérations professionnelles du tourisme, a été l'occasion pour les acteurs marocains du secteur de renforcer leurs liens avec leurs partenaires et d'élargir leur réseau, rapporte la MAP.



S’exprimant à cette occasion, le président du CRT Agadir Souss-Massa, Salah-Eddine Benhammane, a souligné la symbolique de cette réception, qui vise à célébrer les liens forts qui unissent les professionnels marocains du tourisme aux opérateurs internationaux, à honorer les collaborations existantes et, surtout, à exprimer la gratitude envers les différentes parties prenantes qui contribuent à l'essor du tourisme marocain.



Ce dîner de gala a été aussi une occasion de "renforcer nos synergies, d’échanger sur nos ambitions communes et de dessiner ensemble les prochaines étapes de notre collaboration, afin qu’Agadir Souss-Massa devienne une destination de premier choix tout au long de l’année”, a-t-il dit.



La région d'Agadir, mise à l’honneur au Pavillon du Maroc de l’ITB Berlin 2025, se distingue comme une destination en plein essor, dotée d’atouts naturels, d’un climat exceptionnel toute l’année, de plages à couper le souffle et d’un arrière-pays riche en traditions et en découvertes, a-t-il souligné.



Ce dîner de gala a été ponctué par la projection de vidéos promotionnelles présentant Agadir, la capitale du Souss, et sa région sous ses différentes facettes, avec la richesse de ses paysages, entre mer, montagnes, désert et vallées.



Les convives parmi lesquels figuraient des professionnels du tourisme allemands et internationaux ainsi que plusieurs personnalités diplomatiques accréditées à Berlin et des responsables politiques ont eu l’occasion de déguster un dîner aux saveurs authentiques de la région de Souss-Massa et de profiter de l’ambiance d’un défilé du caftan marocain.

La soirée a également été rythmée par des chants et des danses du riche répertoire musical et culturel du Maroc.