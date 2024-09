Tourisme : 59,4 MMDH de recettes en devises à fin juillet

Les recettes touristiques en devises ont atteint 59,4 milliards de dirhams (MMDH) durant les sept premiers mois de 2024, a indiqué, jeudi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.



Mme Ammor, qui présentait le bilan de la saison estivale lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, a précisé que ces recettes ont affiché une croissance de 3,5% par rapport à la même période un an auparavant, soit une hausse de 2 MMDH, a rapporté le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue de cette réunion.



Et de poursuivre que la ministre a fait savoir que les arrivées touristiques se sont élevées à 4,4 millions de personnes durant les mois de juillet et d'août, en hausse de 21% comparativement à la même période en 2023.



M. Baitas a également indiqué que Mme Ammor a souligné que cette réalisation exceptionnelle a permis d'enregistrer un record de 11,8 millions d'arrivées touristiques au cours des huit premiers mois de cette année, soit une augmentation de 1,6 million de personnes par rapport à fin août 2023.



D'après la ministre, ce bilan s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme 2023-2026, lancée par le gouvernement en mars 2023 et qui s'articule notamment autour du renforcement de la liaison aérienne et de la consolidation des efforts de commercialisation, ce qui a permis d'augmenter la capacité du transport aérien de 30% par rapport à 2023.