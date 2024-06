Tour du Maroc cycliste. Le Français Jonathan Couanon franchit la ligne d’arrivée en premier

Le Français Jonathan Couanon a remporté la 6ème étape du Tour du Maroc cycliste, courue mercredi entre Khouribga et Béni Mellal, tandis que l’Erythréen Natnael Berhane s'est emparé du maillot jaune de leader.



Le coureur français s'est imposé lors de cette étape, longue de 112,4 km, en 2h 21:41, devançant son compatriote Paul Hennequin et l'Italien Lorenzo Cataldo, qui ont signé le même chrono.



Le premier Marocain dans ce classement, Achrafe Doghmi, a réduit l’écart avec le maillot jaune à 45 sec pour se hisser à la 5e position.

Les coureurs cyclistes marocains Youssef Bdadou, Achrafe Doghmi, Salaheddine Marouani et Oussama Khafi ont signé le même chrono que le Français Jonathan Couanon, vainqueur de cette étape.



Le coureur français Paul Hennequin, maillot vert, a consolidé sa première place au classement général par points avec 66 unités, devançant le Turc Batuhan Ozgur, 2e avec 33 points et l’Italien Filippo Tagliani (31 pts).



Dans le classement de la montagne, les Marocains Driss Alouani (13 pts) et Oussama Khafi (11 pts) occupent respectivement les 2e et 3e places, derrière l’Italien Filippo Tagliani, détenteur du maillot à pois, avec 18 points.



Le Français Paul Hennequin s’est emparé de la tête du classement général des jeunes avec 19h 39:23, devant ses compatriotes Benjamin Marais (2e à 46 sec) et Alessio Cialone (3e, à 4 min 8 sec).



L’équipe nationale du Maroc s’est hissée à la 2e position du classement par équipes à 4 min 23 sec de la première place occupée par la formation française "Nice Métropole Côte d'Azur" avec 58h 35:13, tandis que l’équipe turque "Beykoz Belediyesi Spor Türkiye" est 3e à 9 min 4 sec d’écart.



Le vent faible a permis au premier groupe, composé de 18 coureurs cyclistes, de se détacher du peloton aux abords de la ville de Oued Zem.

A 25 km de la ligne d'arrivée, les coureurs du peloton de tête ont augmenté le rythme de la course pour s’imposer à l’arrivée dans la ville de Béni Mellal.



Dans une déclaration à la MAP, Jonathan Couanon a indiqué que l'étape était courte par rapport aux précédentes et s’est caractérisée par une rude concurrence entre les coureurs, précisant que l’intensité de la course a scindé le peloton en plusieurs groupes.



Le coureur de l’équipe "Nice Métropole Côte d'Azur" a expliqué qu’il a réussi à faire partie d’un groupe de 15 coureurs en tête, ajoutant qu’il a maintenu sa cadence pour rester avec ce groupe qui a largement creusé l’écart avec les poursuivants pour s’imposer dans les derniers mètres de la course.



Il a relevé qu’il a fait face à une rude bataille avec les coureurs cyclistes marocains, à l’instar de Youssef Bdadou, Achrafe Doghmi, Salaheddine Marouani et Oussama Khafi, exprimant sa satisfaction de cette victoire d’étape.



Dans une déclaration similaire, l’Erythréen Natnael Berhane, maillot jaune, a souligné que le Tour du Maroc cycliste est âprement disputé depuis le début.

Le cycliste de la formation turque "Beykoz Belediyesi Spor Türkiye" a exprimé sa joie de porter le maillot jaune, notant que les prochaines étapes seront plus difficiles.



La cérémonie de remise des maillots aux vainqueurs a été marquée par la présence du wali de la région Béni Mellal-Khénifra, El Khatib Lahbil, du président du conseil provincial de Béni Mellal et du président de la commune de la ville, ainsi que des personnalités civiles et militaires.



La septième étape devait être disputée jeudi entre Béni Mellal et Khénifra (120,8 km).



Par Mohamed Ouaziz (MAP)