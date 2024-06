Tour du Maroc cycliste. Le Français Axel Narbonne Zuccarelli remporte la 33ème édition

Le Français Axel Narbonne Zuccarelli a remporté la 33e édition du Tour du Maroc cycliste, dont la 10ème et dernière étape a été courue dimanche entre Rabat et Casablanca sur 124 km.



Le Marocain Salaheddine Merouani, de l’équipe du Maroc A, a pris la quatrième place au classement général individuel. Son compatriote Oussama Khafi a décroché le maillot à pois du meilleur grimpeur.



Zuccarelli termine en tête du classement général avec 31 heures 22:26, suivi du Français Jonathan Couanon et de l’Erythréen Natnael Berhane.

Zuccarelli, désireux de garder son maillot jaune, s’est montré très prudent, notamment vis-à-vis de ses poursuivants immédiats dans le classement général, Berhane et Couanon.



La course a été marquée par l’échappée d’un groupe composé, entre autres, des Marocains Khafi, Merouani et Ibrahim Sabahi, mais cette tentative a été mise en échec par le peloton principal, mené par les détenteurs de maillots.

Khafi termine en tête du classement de la montagne (33 pts), alors que son compatriote Driss Alouani est quatrième avec 13 unités.



Dans le classement par points, dominé par le Français Paul Hennequin (73 pts), le Marocain Sabahi est troisième avec 45 points. Sabahi termine également deuxième au classement des jeunes, dominé par le Français Rayan Boulahoite.



Dans le classement par équipes, Maroc Nationale termine deuxième, à 6:50 du leader, l’équipe française de Nice Métropole Côte d'Azur (77h14:37).

Dans une déclaration à la presse, Khafi a indiqué que la concurrence était acharnée, ajoutant que sa discipline tactique l’a aidé à décrocher le maillot à pois.



De son côté, Zuccarelli a indiqué à la MAP que le Tour du Maroc, qui est une réussite grâce à une organisation de haut niveau, restera gravé dans sa mémoire, relevant que les coureurs marocains ont signé de bons résultats grâce à la force, à l’expérience et au travail collectif de leur équipe.



La cérémonie de clôture a été marquée par la présence du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et du Sport, Chakib Benmoussa et du président du Comité national olympique marocain (CNOM), Fayçal Laraichi.



La 33ème édition du Tour du Maroc cycliste, organisée du 31 mai au 9 juin, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a connu la participation de sélections et équipes issues des pays suivants : Egypte, Bénin, Burkina Faso, Allemagne, France, Roumanie, Croatie, Turquie, Portugal, Philippines, Etats-Unis, Royaume-Uni, Luxembourg et Japon, outre le Maroc.