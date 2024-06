Tour du Maroc cycliste. Le Français Alessio Cialone remporte la 2ème étape

Le coureur français Alessio Cialone s'est adjugé, samedi, la 2ème étape du Tour du Maroc cycliste, courue entre Guelmim et Tiznit sur une distance de 131,1 km.



Cialone, de l'équipe française "Vendée U Pays de la Loire", a parcouru la distance de l'épreuve en 3h 07:04, devançant ses compatriotes Emmanuel Cognet (France Clubs Défense), auteur du même chrono, et Rayan Boulahoite (Vendée U Pays de la Loire), qui s'est classé 3ème à 4 secondes du vainqueur.



Le premier Marocain à avoir franchi la ligne d’arrivée est Achrab Doghmi, 11ème à 1 min 5 sec du vainqueur. Au terme de cette étape, Cognet s’empare du maillot jaune détenu par le Marocain Adil Arbaoui, vainqueur de la première étape et désormais 18e au classement général (à 2min 47 sec). Le vainqueur de la deuxième étape, Cialone, est deuxième à 16 sec, devant Boulahoite, 3e à 24 sec.



Au classement général par points, Arbaoui est troisième avec 15 points. La première place de ce classement est occupée par Cognet, qui totalise 22 points et détient le maillot vert.

Dans une déclaration à la MAP, Cialone a indiqué que la concurrence lors de cette étape était ardue, se disant satisfait de pouvoir évoluer à un niveau très haut.



Il a affirmé que le Tour du Maroc offre à la fois l’opportunité de se mesurer à d'autres adversaires, tout en profitant de paysages naturels extraordinaires.



De son côté, Cognet a relevé que les vents étaient moins forts par rapport à la première étape, ajoutant que le finish était moins relevé.



La 3ème étape devait relier dimanche Agadir à Essaouira (168,5 km). Initié avec l'appui du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et du Sport et du Comité national olympique marocain et sous l'égide de l'Union cycliste internationale, le Tour du Maroc devra parcourir un total de 1680 km, répartis en dix étapes.



Cette édition enregistre la participation de sélections et équipes issues de : Egypte, Bénin, Burkina Faso, Allemagne, France, Roumanie, Croatie, Turquie, Portugal, Philippines, Etats-Unis, Royaume-Uni, Luxembourg, Japon, et Maroc.