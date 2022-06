Tour du Cameroun: Mounir Makhchoun vainqueur de la 5ème étape

Le cycliste marocain Mounir Makhchoun a remporté mercredi la 5ème étape du 18ème Tour du Cameroun courue entre Loum et Limbé sur une distance de 129,9 km.



Makhchoun a parcouru cette distance en 03h35mn04s, devançant son compatriote Adil El Arbaoui qui s'est classé 2ème. La 3ème place est revenue au Burkinabé Daumont Paul qui a parcouru la distance en 03h35mn04.



Il est à préciser que le Marocain Anass Ait El Abdia garde toujours son maillot du meilleur grimpeur après la 5ème étape de cette compétition cycliste.

Quant au prestigieux maillot jaune, il est désormais porté par le cycliste bulgare Yordan Andreev, du club français Martigues Sport Cyclisme.



Une soixantaine de coureurs venus de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la RDC, du Maroc, du Sénégal, de la France, du Rwanda, du Cameroun et du Burkina Faso, prennent part à la 18ème édition du Tour cycliste du Cameroun 2022 qui se tient jusqu'au 12 juin.



Le Maroc participe à ce tour, faisant partie de l'Union cycliste internationale (UCI), avec 6 cyclistes, à savoir Adil El Arbaoui qui a remporté dernièrement le Grand Prix de Cotonou au Bénin, Anas Ait El Abdia, Mounir Makhchoun, Sabbahi El Houcaine, Nasr-Eddine Maatougui et Achraf Ed Doghmy.



La sélection marocaine est encadrée par l'entraîneur Abdelati Saadoune.

La 17e édition a été remportée par le Camerounais Clovis Kamzong Abessolo.