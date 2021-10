Tour d'Europe des stades Place au show

Deux duels entre candidats en Italie, le Bayern sans Julian Nagelsmann, Manchester United déjà à la traîne... et surtout le Clasico FC Barcelone-Real Madrid en Espagne, le week-end de football s'annonce palpitant à travers l'Europe.



Tous deux vainqueurs en Ligue des champions cette semaine, le Barça et le Real Madrid se retrouvent dimanche au Camp Nou pour leur première rencontre depuis le départ de Lionel Messi à Paris cet été.



Moins attirant qu'il y a quelques années, le match de clubs le plus regardé du monde verra toutefois le candidat au Ballon d'Or Karim Benzema affronter les jeunes stars montantes du Barça, Gavi, Sergiño Dest ou Ansu Fati.



L'autre affiche de la 10e journée du championnat d'Espagne opposera la Real Sociedad, leader surprise (20 points), au champion en titre, l'Atlético Madrid, 2e ex aequo (17 pts) avec un match en moins, dimanche au stade Metropolitano.

Un match forcément spécial pour Antoine Griezmann, qui retrouvera le club basque où il a éclos aux yeux du monde.



Naples, leader avec huit victoires en huit matches, en déplacement chez la Roma (4e) en apéritif Le "derby d'Italie" entre l'Inter Milan (3e) et la Juventus (7e) en soirée. La Serie A s'offre un dimanche soir étoilé qui en dira beaucoup sur la solidité de ces quatre candidats au Top 4, voire au titre.



En gagnant ses huit premiers matches de Serie A comme entraîneur de Naples, Luciano Spalletti a rejoint sur les tablettes son prédécesseur Maurizio Sarri, qui avait fait aussi bien au démarrage de la saison 2017-18. S'il l'emporte à l'Olimpico, l'ex-entraîneur des Giallorossi se rapprocherait à seulement une victoire du record absolu en Italie - dix succès en début de championnat - détenu par l'AS Rome (saison 2013-14 avec Rudi Garcia comme entraîneur).

Milan, 2e à deux points, peut profiter d'un éventuel faux pas napolitain, en cas de victoire samedi (20h45) à Bologne.



Dimanche soir, le champion en titre, l'Inter Milan, joue gros en accueillant la Juve, bien décidée à reconquérir son titre abandonné en mai. La belle dynamique des Nerazzurri a été un peu ralentie par leur première défaite en championnat le week-end dernier (chez la Lazio) alors que les Bianconeri sont totalement revenus dans le jeu en alignant quatre victoires de suite en Serie A.



En cas de succès à San Siro, la Juve, qui pourrait retrouver Paulo Dybala, remis d'une blessure à la cuisse, rejoindrait l'Inter au nombre de points.

Avec déjà cinq points de retard sur le leader Chelsea et quatre sur Liverpool, qu'il reçoit dimanche (17h30), en clôture de la 9e journée, Manchester United doit impérativement s'imposer s'il ne veut pas se voir déjà distancé dans la course au titre.



Le revers à Leicester (4-2), aussi fâcheux sur le plan comptable qu'inquiétant dans le contenu, n'a été que très partiellement effacé par la victoire renversante contre l'Atalanta (3-2) en Ligue des champions mercredi, et le temps presse pour qu'Ole Gunnar Solskjaer trouve la bonne formule.



La pression pourrait être d'autant plus forte que Chelsea ouvre la journée samedi (13h30) en recevant la lanterne rouge Norwich.

Les Blues pourraient donc conforter leur place avant même que leurs rivaux ne mettent le pied sur le gazon, malgré les absences de Romelu Lukaku et de Timo Werner.



L'autre affiche de la journée, plutôt inattendue, sera le déplacement samedi (18h30) de Manchester City (3e) sur le terrain du 4e, Brighton, qui le suit à 2 longueurs.

La journée de dimanche sera aussi animée par un alléchant derby londonien (15h00) entre West Ham (7e, 14 pts) et Tottenham (5e, 15 pts), entre deux clubs qui ont l'ambition de jouer les trouble-fêtes dans la course à la C1.



Le Bayern Munich, redevenu leader, joue sa première place samedi (14h30) contre Hoffenheim. Les Bavarois vont cependant devoir faire sans leur "cerveau", l'entraîneur Julian Nagelsmann, positif au Covid-19 et contraint de s'isoler.

En son absence, c'est son assistant Benjamin Glück qui devrait prendre sa place sur le banc pour affronter le 9e du championnat (11 pts).



Le premier poursuivant du Bayern, le Borussia Dortmund, doit lui empocher les trois points avec un déplacement ni trop lointain ni trop difficile, samedi (14h30) à Bielefeld.

L'Arminia, relégable, n'a pas encore gagné cette saison. L'occasion pour l'entraîneur du BVB Marco Rose de faire tourner son effectif? Oui... mais attention: le promu est abonné aux matches nuls, cinq en huit rencontres. Gare à la contre-performance!

Autre match indécis, Wolfsburg, 6e (13 pts), reçoit Fribourg, surprenant 4e (16 pts), dans un duel pour s'installer dans le wagon de tête.