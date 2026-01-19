Toubkal : 3 personnes portées disparues suite à une avalanche


Toubkal : 3 personnes portées disparues suite à une avalanche
Trois personnes, deux touristes marocains accompagnés d'un guide touristique, sont actuellement portées disparues suite à une avalanche soudaine survenue, dimanche sur le mont Toubkal,  apprend-on auprès des autorités locales de la province d'Al Haouz.

Les personnes en question faisaient partie d'un groupe de touristes, accompagnés de deux guides, ayant passé la nuit dans un refuge situé dans la région de Toubkal, avant de prendre le chemin, le matin, vers le centre d'Imlil, fait savoir la même source, précisant que le reste des membres du groupe a pu regagner sain et sauf ledit refuge.

Les autorités locales, en coordination avec les services de sécurité, la Protection civile et les brigades compétentes, mènent des opérations de recherche et de ratissage pour retrouver les personnes disparues, malgré les conditions météorologiques difficiles et les intempéries que connaît la région, alors que tous les moyens humains et logistiques nécessaires sont mobilisés pour assurer le succès des différentes opérations de recherche.


