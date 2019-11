Tottenham intéressé par Hakim Ziyech

L’option Tottenham pourrait être la bonne pour Hakim Ziyech. En tout cas, l’international marocain serait pisté par les recruteurs des Spurs, intéressés par ses services dans la mesure où il devrait combler sur le champ le probable départ du Suédois Christian Eriksen dont le contrat avec le club londonien arrivera à son terme en juin 2020.

Cet éventuel transfert relayé par de nombreux sites spécialisés dont celui de Tottenham pourrait se concrétiser lors de l’ouverture du mercato hivernal. Les dirigeants de l’Ajax Amsterdam ne sont pas du tout prêts à brader leur joueur vedette et le club preneur devrait mettre le paquet et casquer désormais la bagatelle de 50 millions d’euros. C’est d’ailleurs le montant de la clause libératoire de Hakim Ziyech après avoir prolongé avec l’Ajax jusqu’en juin 2022, sachant que sa rémunération annuelle est de 3 millions d’euros.

A noter qu’avant qu’il ne rempile en août dernier avec le club amsterdamois, ladite clause était fixée à 30 millions d’euros seulement et deux équipes s’étaient manifestées en vue de s’attacher ses services : le Bayern de Munich sans faire le forcing en rappelant que Ziyech n’était pas son premier choix et le FC Séville qui voulait faire de lui son nouveau stratège. Sauf que l’option de la formation espagnole n’a pas tenté le maître à jouer de l’Ajax qui a voulu continuer l’aventure avec le club néerlandais qui, à l’instar de la saison écoulée, est entrain de réussir de belles choses en Ligue des champions.

Entamant l’exercice en cours du bon pied que ce soit en championnat ou en C1, lui qui a déjà été élu meilleur joueur de l’Eredivisie lors de la saison 2017-2018, les avis restent partagés sur la saison 2019-2020 de Ziyech ; d’aucuns la qualifient de la saison de trop, alors que d’autres estiment que sa prochaine destination devrait être une écurie beaucoup plus huppée que l’Ajax Amsterdam.

Reste à savoir jusqu’à quel palier ira l’offre officielle de Tottenham, club où avaient évolué de par le passé deux autres joueurs marocains, Noureddine Naybet à la fin de sa carrière et Adil Taarabt qui est passé à côté d’une grande carrière avec les Spurs.

Pour le moment, Hakim Ziyech est en concentration avec le Onze national qui prépare ses deux prochaines sorties comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 contre la Mauritanie ce vendredi à Rabat et le Burundi à Bujumbura, le 19 de ce mois.