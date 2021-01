Tony Parker revient sur le “flop ” de son album de rap

Yannick Noah, Usain Bolt, Shaquille O’Neal, nombreux sont les sportifs à avoir tenté de se lancer dans la musique. Avec plus ou moins de succès. En 2007, Tony Parker avait lui aussi sauté le pas. A l’occasion de la sortie de son documentaire, The Final Shot, sur Netflix, le joueur de basket est ainsi revenu pour Konbini, sur la sortie de Tony Parker, son album de rap qui comportait onze titres : “Je suis quelqu’un de très curieux, qui aime bien se lancer, qui aime bien prendre des risques. C’est vrai qu’à l’époque, la musique faisait partie de ma vie. C’était un bol d’air pour moi, de pouvoir faire autre chose et penser à autre chose. Il y avait tellement de pression avec les Spurs pour gagner le titre chaque année, que la musique, c’était génial pour se changer les idées.”



Porté par des featurings avec Don Choa, Booba, Soprano, Jamie Foxx et KReen, à l’époque, l’album avait fait un flop musical, mais un top commercial : “Je n’étais pas loin du disque d’or, à l’époque, j’ai fait des tournées, j’ai fait deux ou trois concerts et le ‘Hit Machine’. Quand tu y penses, tu te dis que ça va vite et les gens ont oublié que j’ai fait tout ça. Mais ce n’était pas compatible avec ma carrière.” N’en déplaise aux quelques fans de ses vocalises, Tony Parker ne prévoit pas de grand retour musical mais, reste “très fier” de cet album.