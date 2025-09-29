Tomber de rideau sur le 27ème Festival "Jazz à Rabat"

Le rideau est tombé, samedi soir, sur la 27ème édition du festival "Jazz à Rabat", qui a drainé un public nombreux et "réussi à créer des croisements musicaux et artistiques uniques", selon les organisateurs.



Organisé à l’initiative de la délégation de l’Union européenne au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, cet évènement confirme, à travers cette édition, sa vocation de passerelle musicale entre l’Europe et le Maroc, précise-t-on.



Cette manifestation artistique, tenue pour la première fois à l’amphithéâtre du parc Hassan II, a attiré une foule nombreuse, venue apprécier une programmation variée, mêlant jazz européen et musiques marocaines, à travers deux concerts et deux rencontres chaque soir, a affirmé dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du festival, Abdelmajid Bekkas.



De son côté, le chef adjoint de la délégation de l’Union européenne au Maroc, Daniele Dotto, a relevé que l'idée fondatrice de ce festival est de favoriser le dialogue entre artistes européens et marocains, saluant la forte affluence du public au festival, les guichets affichant complet chaque soirée.



"Cette édition, organisée du 25 au 27 septembre, est un succès", a-t-il ajouté, précisant que les organisateurs entameront dès sa clôture les préparatifs de la 28ème édition.

La cérémonie de clôture du festival a été marquée par un concert envoûtant avec des fusions inédites entre jazz, rythmes gnaoua, sonorités amazighes et rock psychédéliques.



Le public a ainsi assisté à une joute musicale entre le Mehdi Qamoum Quartet (Maroc) et l’A.M.E. Trio (Belgique), suivie d’une prestation audacieuse portée par le Bab L’Bluz Quartet (Maroc) et le Lina Nyberg Quartet (Suède).

À cette occasion, l’artiste marocain de Gnaoua originaire d’Agadir, Mehdi Qamoum, a confié qu’il réalisait "un objectif de longue date" en participant à ce festival.



Cette manifestation constitue d’abord "une opportunité de rencontres humaines avant d’être artistiques", a-t-il estimé, soulignant que le dialogue entre jazz et Gnaoua "s’impose naturellement, les deux partageant des racines africaines, le jazz retrouve en quelque sorte son berceau à travers cette fusion".



"Notre art et notre musique se nourrissent de ces échanges et de ces passerelles", a ajouté l’artiste, qui mêle Gnaoua et musique amazighe, tout en intégrant des influences issues d’autres musiques traditionnelles marocaines.