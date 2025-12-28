WeCasablanca Festival : Soukaina Fahsi et Duke enchantent le public casablancais

Les artistes Soukaina Fahsi et Duke se sont produits, jeudi soir, sur la scène du WeCasablanca Festival, organisé dans le cadre de l’événement culturel, sportif et festif Winter Africa by WeCasablanca, au Parc de la Ligue arabe, offrant au public une soirée rythmée.

La soirée s'est ouverte sur une performance énergique de Duke, marquée par une forte interaction avec le public et une succession de titres rythmés, installant une ambiance dynamique dès les premières notes.



Par la suite, Soukaina Fahsi, artiste reconnue pour son univers raffiné et sa forte identité musicale, est montée sur scène pour proposer une performance mêlant émotions, modernité et héritage musical, à travers un répertoire puisant aussi bien dans les sonorités contemporaines que dans les influences traditionnelles.



Dans une déclaration à la presse précédant le concert, le directeur général de Casablanca Events & Animation, Mohamed Jouahri, a indiqué que le festival entame sa deuxième étape, entrant désormais dans une nouvelle phase consacrée à la musique fusion et gnaoua, à travers les prestations de Duke et de Soukaina Fahsi.



M. Jouahri a également souligné que le festival se poursuivra tout au long du week-end avec, notamment, une soirée techno prévue ce samedi, suivie dimanche d'une autre soirée animée par Hajib.



Dans une déclaration similaire, Duke a salué l’enthousiasme du public casablancais ainsi que l’initiative du WeCasablanca Festival, estimant que ce cadre permet de mettre en lumière la diversité des expressions musicales marocaines et de renforcer le lien entre artistes et spectateurs.



Evoquant sa participation au WeCasablanca Festival, Soukaina Fahsi a, pour sa part, affirmé qu’elle s’inscrivait dans une démarche de rencontre avec le public et de valorisation des espaces culturels ouverts, rappelant l’importance de ce type d’initiatives pour soutenir la création artistique marocaine et favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture.



Organisé par Casablanca Events & Animation, le Winter Africa by WeCasablanca se poursuit jusqu’au 17 janvier prochain au Parc de la Ligue arabe, avec une programmation étendue pensée pour rythmer la vie culturelle de la métropole durant plus d’un mois.



Plusieurs temps forts viendront ponctuer cette édition, mêlant concerts, animations et espaces de loisirs, dans une logique de rassemblement populaire et de valorisation des expressions culturelles marocaines et africaines, en phase avec la vocation inclusive et fédératrice de l’événement.



La scène musicale se poursuivra, quant à elle, à travers le WeCasablanca Festival, qui met en lumière la richesse de la création artistique nationale et africaine, en associant têtes d’affiche confirmées, performances live, DJ sets et scènes ouvertes aux jeunes talents.

Par ailleurs, le 14 janvier 2026, le Winter Africa by WeCasablanca accueillera le Festival Amazigh, dédié à la célébration du Nouvel An amazigh Yennayer 2976.



L’événement propose également un espace Game Zone consacré au gaming et à l’e-sport, ainsi que des animations ludiques et familiales, complétant une offre culturelle et récréative diversifiée.