Lever de rideau sur la 9e édition du Festival "Jazz sous l'arganier"

Le rideau a été levé samedi soir à Essaouira, sur la 9e édition du Festival "Jazz sous l'arganier", avec au menu une brochette de concerts envoûtants pour faire vibrer la Cité des Alizés aux rythmes d'une fusion unique et captivante de jazz et de musiques du monde.



Initiée par l'Association Essaouira-Mogador, cette manifestation musicale, désormais incontournable dans la programmation culturelle de la ville, a attiré pour son coup d'envoi un large public venu découvrir les sonorités jazzy, livrées avec maestria par des artistes de renommée internationale et des talents émergents.



Ainsi, la soirée inaugurale a été réhaussée par la présence du conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, ainsi que d'autres éminentes personnalités, marocaines et étrangères de divers horizons.



Dans une allocution de circonstance, M. Azoulay a mis en exergue la place singulière qu'occupe le jazz à Essaouira, qualifiant ce genre artistique de "musique de liberté, de libération et d'universalité, fidèle à l'ADN culturel de la Cité des Alizés".



Il a souligné que "le jazz, à Essaouira, s'inscrit dans une continuité entre héritage, présent et promesses d'avenir", rappelant que "la musique, au-delà des esthétiques et des genres, constitue avant tout un langage commun permettant d'être ensemble dans la richesse de toutes les diversités".



M. Azoulay a également relevé que "cette vocation au partage et au dialogue irrigue l'ensemble des festivals portés par Essaouira, faisant de la ville un espace ouvert où toutes les musiques trouvent naturellement leur place".



Sur le plan artistique, la soirée d'ouverture a été marquée par un premier concert offert par le trio du guitariste Mohamed Derouich, qui a donné le ton d'un festival placé sous le signe de l'exigence et de la rencontre des cultures.



Entouré du batteur belge Stefan Galland et du saxophoniste roumain Mihai Pirvan, l'artiste a proposé une performance brillante mêlant virtuosité, sensibilité et complicité musicale, offrant aux mélomanes une immersion dans un jazz ouvert aux influences multiples.



La scène de l'espace socioculturel "Dar Souiri" a ensuite accueilli le "Jet Fuel Trio", formation réunissant des musiciens du Danemark et de la Gambie, autour d'une rencontre singulière entre la kora de Dawda Jobarteh, le saxophone de Michael Blicher et la batterie de Stefan Pasborg.



Mettant en valeur la dimension internationale du festival, ce concert vibrant a incarné la richesse des passerelles entre jazz moderne et racines africaines, à travers des compositions énergiques et des improvisations portées par une grande complicité scénique.



Fidèle à l'esprit de liberté et de partage qui caractérise le festival, la soirée s'est prolongée par une "Midnight Jam session", réunissant artistes du festival et musiciens locaux dans des sessions improvisées et intimistes, dans la plus pure tradition souirie d'ouverture et de partage.



Dans une déclaration à la MAP, le guitariste Mohamed Derouich s'est félicité de la réussite du concert inaugural, mettant l’accent sur la richesse de la fusion musicale proposée et l'accueil enthousiaste du public souiri, tout en exprimant son souhait de retrouver prochainement la scène de la Cité des Alizés.



De son côté, le batteur belge Stefan Galland a fait part de sa satisfaction de renouer avec le Festival "Jazz sous l'arganier", exprimant son attachement à la ville d'Essaouira et à l'atmosphère singulière de cet événement, qu'il a qualifié de "cadre privilégié pour la rencontre et le dialogue entre musiciens de différents horizons".



Pour sa part, Majid Bekkas, directeur artistique du festival, a indiqué que la programmation de cette 9e édition a été pensée comme un espace de dialogue entre jazz contemporain, musiques traditionnelles et improvisation, mettant en lumière des artistes confirmés et de jeunes talents, tout en restant fidèle à l'esprit d'ouverture et de partage qui caractérise cette manifestation musicale depuis sa création.



Le Festival "Jazz sous l'arganier" a proposé, à travers cette 9e édition, une programmation riche de concerts, confirmant la vocation de la Cité des Alizés à accueillir toutes les musiques et à promouvoir le dialogue des cultures dans un esprit de créativité et de convivialité.



Au programme figurait également un forum de réflexion, où musiciens, chercheurs, journalistes et intellectuels se sont réunis pour échanger autour des enjeux contemporains de la musique, de la culture et de l'échange interculturel.