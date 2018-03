Tomber de rideau sur le 25ème Rallye Maroc Classic

Finale en beauté pour le 25ème Rallye Maroc Classic. La semaine est passée très rapidement et les 18 spéciales disputées ont établi une hiérarchie qu’il semble difficile de chambouler, mais cette dernière matinée menant de Bin El Ouidane à Marrakech pouvait encore créer la surprise.

Les concurrents étaient attendus pour s’élancer dans la première épreuve de régularité du jour, un tracé tout en montée et en longues épingles à cheveux avec une vue à chaque lacet de plus en plus belle sur le lac couvert des rayons matinaux du soleil.

Côté Classic, l'ERR 19 s'est joué entre les trois concurrents du trio de tête. A la lutte pour la première place, c'est l'équipage C.Ghistelinck - L.David (Mercedes 280 SE) qui l'emporte. Pour la catégorie Prestige, B. Ouvier / J. Ouvier (Dodge Viper) consolident leur avance en prenant la première place.

La route a ensuite bifurqué vers Azilal puis Demnate pour rejoindre les contre forts de l’Atlas, toutefois sans le franchir cette année. Cependant, l'organisation avait donné rendez-vous aux participants sur une route encore inédite, entre Demnate et le barrage du lac Ait Addel avec le Jbel Toubkal en point de mire. Le départ de la dernière épreuve spéciale du rallye y était donné.

Simple dans sa première partie, un changement de direction à droite, juste avant la fin, risquait bien de faire perdre toute chance de bien figurer au classement final aux concurrents trop sûrs d'eux. L'ERR 20, dernière spéciale du rallye, était également l'ultime chance pour les concurrents de rebattre les cartes d'un podium encore à la portée pour nombre d'entre eux. Chez les Classic, l'équipage JM. Arlaud / MF. Arlaud (Citroën DS 21), devancé par C.Ghistelinck - L.DAVID lors de l'épreuve précédente, s'assure une belle première place, talonné par la Porsche 911 Targa de R. Meziane / Z. Chemao. Catégorie Prestige, l'équipage B. Ouvier / J. Ouvier (Dodge Viper) conclut ce rallye avec brio en s'imposant, une nouvelle fois.

La liaison ensuite vers Marrakech a repris la route nationale vers Sidi Rahal où la caravane du rallye à rencontré un peu de trafic à l’approche de la ville rouge. L’arrivée officielle de ce 25ème Rallye Maroc Classic était organisée dans un Palace de la ville ocre.

Les 20 ERR ont rendu leurs verdicts dans les 2 catégories aujourd'hui.

En Classic, le podium consacre R. Meziane - Z. Chemao en Porsche 911 Targa. Vainqueur de 4 des 6 étapes du rallye, l'équipage marocain n'aura pas laissé de place au doute pour JM. ARLAUD & MF. ARLAUD (Citroën ds 21), déjà arrivé en deuxième position lors de l'édition 2017, et qui réitère la performance cette année. L'équipage C. Ghistelinck - L. David (Mercedez 280 SE), vainqueur du Maroc Classic 2017, occupe la 3ème marche du podium.

Côté Prestige, la domination de la Dodge Viper conduite par B. OUVIER - J. Ouvier aura été sans faille, ou presque ! Dès la première étape, l'équipage français a pris la tête de la course et, malgré quelques écarts de chrono et la pression excercée par les autres participants de la catégorie, c'est sans surprise qu'il remporte l'édition 2018. P. Lucchitti / A. Forte (Mercedes AMG Coupé) et M. Covarel / C. Morard (Mercedes SL55 AMG) complètent le podium, respectivement à la deuxième et troisième places.

Classement final

Catégorie Classics

1- R. Meziane / Z. Chemao (Porsche Targa)

2- JM. Arlaud / MF. Arlaud (Citroën DS 21)

3- C. Ghistelinck - L. David

(Mercedes 280 SE)

Catégorie Prestiges

1- B. Ouvier / J. Ouvier (Dodge Viper)

2- P. Lucchitti / A. Forte

(Mercedes AMG Coupé)

3- M. Covarel / C. Morard

(Mercedes SL55 AMG)