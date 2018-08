Tomber de rideau à Agadir sur le championnat arabe de beach-volley

Le rideau est tombé dimanche à Agadir sur le championnat arabe de beach-volley avec le sacre final de l'équipe d'Oman B chez les hommes et de l'Egypte chez les dames.

Les sélections nationales féminines (A et B) ont remporté les médailles d'argent et de bronze de ce championnat disputé du 31 juillet au 5 août 2018. Il s'agit de titres majeurs pour le beach-volley national en 2018. L'Egypte B s'est classée 4e devant la Jordanie et le Soudan A et B. Chez les hommes, la sélection Oman B a dominé cette épreuve devant le Bahreïn A et Oman A. Le Bahreïn B et le Maroc A complètent le top 5. L'autre sélection nationale engagée dans la compétition (Maroc B) s'est retirée lors du match de classement pour la 5e place suite à la blessure du joueur Naoufal Meskali. A l'issue des épreuves finales, des prix et médailles ont été remis aux sélections titrées par le secrétaire général de l'Union arabe de volleyball, Jihad Khalfane et par la présidente de la Fédération Royale marocaine de volley, Bouchra Hajij. Dans une déclaration à la MAP, les deux responsables sportifs se sont félicités du succès, tant au niveau de l'organisation que de la qualité de la compétition, de ce championnat arabe de beach-volley hommes (27e édition) et dames (17e édition).

Ce championnat a été organisé, rappelle-t-on à Agadir, au lendemain du World Tour de beach-volley, une épreuve du circuit mondial de la Fédération internationale de la discipline (FIVB), qui avait réuni une cinquantaine d'équipes (28 chez les hommes et 22 paires féminines) en provenance de 23 pays des cinq Confédérations continentales.