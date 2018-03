Tomb Raider : Alicia Vikander plus forte qu'Angelina Jolie

Lara Croft est de retour au cinéma ! Après avoir été incarnée par Angelina Jolie qui avait propulsée la star grâce à ce rôle, la jeune archéologue britannique, héroïne d'une franchise constituée de jeux vidéo d'action-aventure, de comics, romans et de films, est cette fois-ci jouée par Alicia Vikander, une actrice suédoise de 29 ans qui avait notamment remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour The Danish Girl (2015).

Autant dire que lorsque les fans ont appris que Lara Croft revenait sous une forme rebootée, certains ont un peu regretté l'Angelina Jolie star de deux films de la franchise, Lara Croft : Tomb Raider de Simon West en 2001, et Lara Croft : Tomb Raider, le berceau de la vie en 2003.

Et déjà à distance se prépare un duel entre l'ex-femme badass de Brad Pitt et la chérie de Michael Fassbender ? Quand l'une affichait un look de garçon manqué, rebelle et tatouée, l'autre est une égérie glamour célébrée pour sa beauté juvénile et sa sensualité nordique. Qu'en sera-t-il à l'écran ? Angie avait impressionnée par son charisme à l'écran, incarnant à la perfection l'héroïne féminine et féministe aux yeux de millions de spectateurs. D'Alicia, on ne connaît pas encore la dimension badass, mais il nous tarde de la découvrir. Et il y a fort à parier que la jeune actrice nous surprendra, tant elle est imprévisible et talentueuse.

L'histoire de ce Tomb Raider version 2018 : Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet ni ambition : fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour devenir "Tomb Raider"...