Tom Hanks, un méchant

Tom Hanks avait récemment déclaré qu'il ne jouerait pas de méchant car il ne se jugeait pas crédible dans ce type de rôle. Mais dernièrement, l'acteur a reçu un prix Cecil B. DeMille pour l'ensemble de sa carrière aux Golden Globes et a commenté ses propos lors de son passage en salle de presse (via le NYT):

"Si tout se déroule comme prévu, je vais partir en Australie (...) tourner pour Baz Luhrmann et jouer le colonel Tom Parker aux côtés d’Elvis Presley interprété par Austin Butler. Cela devrait mettre fin à toutes vos stupides questions sur le fait que je ne joue jamais un méchant. Là, je vais le faire !"

Hanks fait ici référence au fait que Tom "le colonel" Parker, manager exclusif d'Elvis, est une figure très controversée. Son passé assez trouble comprendrait plusieurs affaires d'escroqueries. Il rencontre Elvis alors que celui-ci est un chanteur de 21 ans en train d'exploser, il en fera une star en régissant d'une main de fer la carrière de l'interprète de Love Me Tender.

Parker sera celui qui empêchera Elvis de donner des concerts hors du sol américain et l'épuisera en le faisant tourner jusqu'au bout, alors que sa santé se détériore. Lorsqu'Elvis fera du cinéma, c'est aussi le colonel qui imposera qu'il doive chanter plusieurs chansons dans chacun des longs métrages, limitant la carrière de Presley sur grand écran à de rares exceptions près des bluettes musicales pour la plupart oubliables. Le biopic de Baz Luhrmann sortira le 6 octobre 2021, parfait pour une présence dans les festivals de rentrée et le cas échéant, la saison des récompenses.

Précisons que Tom Hanks avait déjà joué un méchant dans The Circle (2017) avec Emma Watson.