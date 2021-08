Tom Cruise et son incroyable préparation sur Mission : Impossible 7

Si vous aimez le grand spectacle, vous risquez d'être servi ! Une promesse souvent faite, mais toujours tenue dans la saga Mission : Impossible. Grâce principalement à une seule personne : Tom Cruise.



De toutes les aventures depuis le premier film sorti en 1996, le comédien américain s'est fait une spécialité de réaliser lui-même le maximum de cascades, avec un sacré lot de séquences déjà cultes à la clé. Dans Mission : Impossible - Protocole fantôme (2011), il grimpait ainsi lui-même l'impressionnante tour Burj Khalifa, alors que pour Mission : Impossible - Rogue Nation (2015), il s'accrochait littéralement à un Airbus A400M en plein décollage ! Pour Mission : Impossible - Fallout (2018), notre héros se blessait lors d'un saut opérationnel (HALO jump) à 7500 mètres d'altitude ! Et le voilà qui recommence, et semble faire encore plus fort pour le prochain volet de la saga, Mission : Impossible 7.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que le tournage des nouvelles aventures de l'agent Ethan Hunt n'a pas été de tout repos. A l'origine, la star et son réalisateur Christopher McQuarrie souhaitaient filmer à la suite Mission Impossible 7 et 8 pour une sortie de chaque épisode à un an d'intervalle, en juillet 2021 et août 2022. Les prises de vues avaient alors débuté en février 2020 en Italie. Mais la pandémie de coronavirus avait contraint la production à stopper net le tournage.