Tollé de condamnations en riposte à la grosse bévue du président tunisien

La Ligue des associations régionales

Ligue des associations régionales a dénoncé l'accueil réservé par le président tunisien au chef des milices séparatistes dans le cadre de la TICAD. Dans un communiqué, le président de la Ligue, Abdelkrim Bennani, a indiqué qu'"au moment où le peuple marocain attendait les positions claires et explicites de certains pays sur la question de notre intégrité territoriale (...), nous avons été surpris et même choqués par l'accueil réservé par le président tunisien au chef des séparatistes à Tunis, dans le cadre de la TICAD 8". Et d'ajouter que les 21 membres de la Ligue des associations régionales dénoncent les décisions hostiles de la présidence tunisienne envers le Royaume du Maroc et son intégrité territoriale et condamnent cette attitude irréfléchie envers le Royaume, adoptée au mépris de la riche histoire des relations fraternelles unissant les deux peuples. De même, la Ligue a exprimé, dans son communiqué, sa mobilisation permanente derrière S.M le Roi Mohammed VI pour mettre en œuvre la Vision Royale éclairée pour le développement du Maroc et répondre avec fermeté et détermination aux porte-voix de la discorde et aux ennemis de l'intégrité territoriale.



La Fédération des chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services

L'accueil officiel réservé par le président tunisien au chef des séparatistes constitue une démarche unilatérale contraire aux positions historiques de la Tunisie, a souligné la Fédération des chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services (FCMCIS). La Fédération, à l'instar des organisations et institutions nationales, dénonce fortement l'acte sans précédent du président tunisien qui a réservé un accueil officiel au chef des miliciens séparatistes du "polisario", notant qu'il s'agit d'une démarche unilatérale contraire aux positions historiques de la Tunisie sœur, et contre l'avis du Japon et de l'Union africaine, indique la FCMCIS dans un communiqué. La FCMCIS condamne vivement cet acte irréfléchi à l'encontre du Maroc et des Marocains, le qualifiant d'une première inacceptable sur la forme comme sur le fond, et contraire aux us et coutumes diplomatiques entre les deux pays ainsi qu'une offense aux sentiments du peuple marocain, ajoutant que cela ne peut que créer la division entre les pays du Grand Maghreb qui aspirent à l'union, ajoute la même source. Elle souligne par ailleurs qu'un tel acte ne change rien à la réalité du Sahara marocain, tout comme la crédibilité et le réalisme du plan marocain d'autonomie que propose notre pays, mais montre malheureusement que le président tunisien a choisi de s'aligner aux côtés des parties hostiles aux intérêts du Royaume du Maroc et de promouvoir la division et l'inconnu dans le Maghreb, relève le communiqué. Et de soutenir que la Fédération qui est fière des liens de fraternité solides et des relations historiques fortes entre les peuples marocain et tunisien ainsi que du destin commun à travers la lutte commune contre le colonisateur, dénonce, en revanche, cet attitude hostile et étrange qui fait fi de ces relations et porte un coup dur à ces liens historiques communs et impacte négativement les relations de coopération et de partenariat dans tous les secteurs. A cette occasion, la Fédération exprime, et à travers elle les présidents des chambres régionales de commerce, d'industrie et de services, leurs membres et adhérents, son soutien absolu à la position du gouvernement marocain et réitère sa détermination à soutenir et à renforcer les bonnes relations qui la lient avec les capitales et villes africaines conformément aux Hautes orientations de S.M le Roi Mohammed VI, soulignant son attachement à tous les acquis réalisées en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume. La Fédération réitère aussi son attachement à l'esprit du discours Royal du 20 août 2022 dans lequel le Souverain a souligné que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, appelant à faire preuve de clarté vis-à-vis de cette question d'importance cruciale pour le Maroc, Roi, gouvernement et peuple, conclut le communiqué.



Le gouvernement parallèle des jeunes

Le gouvernement parallèle des jeunes (GPJ) a dénoncé le comportement "hostile" du président tunisien, Kaïs Saïed, suite à l'accueil réservé au chef des séparatistes à Tunis. Dans une lettre ouverte aux organisations de jeunesse et acteurs politiques, civils, syndicaux et médiatiques, intellectuels et défenseurs des droits de l'Homme en Tunisie, le GPJ a rappelé les étapes historiques durant lesquelles le Royaume du Maroc s'est montré solidaire avec le peuple tunisien frère, notamment les différentes crises auxquelles ont fait face les Tunisiens frères, tout en se félicitant des positions fermes de soutien du Royaume du Maroc à l'Etat tunisien. Et de saluer toutes les voix libres et sages du peuple tunisien, toutes sensibilités, idéologies et appartenances confondues, qui ont dénoncé l'acte odieux du président tunisien qui est aux antipodes de l'amitié, de la coopération et de la solidarité entre les deux peuples frères, appelant la jeunesse tunisienne et les "plumes libres" à continuer à rejeter la "nouvelle et étrange orientation de Kaïs Saïed". De même, le GPJ a regretté le choix du président tunisien de s'aligner aux côtés des ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume. Et de conclure que le gouvernement parallèle des jeunes ne ménagera aucun effort pour faire face à toutes les politiques hostiles et contrecarrer les plans malveillants qui visent l'intégrité territoriale du Maroc.