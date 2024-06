Tirage au sort du Mondial féminin U20. Le Onze national hérite d’un groupe relevé

La sélection féminine marocaine U20 de football a hérité de la poule C de la Coupe du monde de la catégorie, dont la phase finale est prévue du 31 août au 22 septembre prochains en Colombie. Le groupe C comprend l’Espagne (tenante du titre), les Etats-Unis (triples vainqueurs de l’épreuve) et le Paraguay, selon le tirage au sort effectué mercredi à Bogota.



La sélection nationale avait signé, en janvier dernier, une qualification historique à la Coupe du monde U20. Malgré sa défaite au match retour du quatrième et dernier tour des éliminatoires africaines du Mondial Colombie-2024 face à son homologue éthiopienne, l'équipe du Maroc a arraché la qualification grâce à sa précieuse victoire (2-0) à l’aller, au stade El Abdi d’El Jadida.



Voici, par ailleurs, la composition des groupes :



Groupe A : Colombie, Australie, Cameroun, Mexique

Groupe B : France, Canada, Brésil, Fidji

Groupe C : Espagne, Etats-Unis, Paraguay, Maroc

Groupe D : Allemagne, Venezuela, Nigeria, République de Corée

Groupe E : Japon, Nouvelle-Zélande, Ghana, Autriche

Groupe F : Corée du Nord, Argentine, Costa Rica, Pays-Bas.