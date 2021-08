Tirage au sort des coupes africaines des clubs

L’AS FAR défiera le club vice-champion du Bénin, Buffles FC, lors du tour préliminaire de la Coupe de la CAF, selon les résultats du tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF 2021-2022, effectué vendredi au Caire.



Le match aller se tiendra entre le 10 et 12 septembre, tandis que la manche retour se jouera une semaine plus tard.



En cas de qualification, la formation du coach Sven Vandenbroucke affrontera les finalistes de la dernière édition, les Algériens de la JS Kabylie.



L’autre club marocain engagé dans la compétition, la Renaissance sportive de Berkane, exempté de ce tour, jouera contre le vainqueur du match qui mettra aux prises les Tunisiens de l’US Ben Guerdane et les Nigériens de l’AS Police.



Comme la RSB, Pyramids (Egypte), AS Vita Club (RD Congo), Coton Sport (Cameroun), Enyimba (Nigeria), CS Sfaxien (Tunisie), Al Masry (Egypte), JS Saoura (Algérie), Gor Mahia (Kenya), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Primeiro de Agosto (Angola) et DC Motema Pembe, en tant que clubs les mieux classés, ont également été exemptés du tour initial et entreront en lice au second tour.



En Ligue des champions, le football national sera représenté par le Wydad et le Raja, tous deux exempts du tour préliminaire.



Le WAC, champion du Maroc, participera à cette compétition africaine à partir du deuxième tour préliminaire, affrontera le vainqueur du match du premier tour qui opposera les clubs de Kamsar (Guinée) et de Hearts of Oak (Ghana).



Quant au Raja Casablanca, champion de la dernière édition de la Coupe de la confédération africaine, il croisera le fer contre l'une des deux équipes qui se qualifiera du premier tour préliminaire, à savoir Asco Kara (Togo) ou LPRC Oilers (Liberia).



Les matchs du premier tour préliminaire (44 matchs), se dérouleront entre le 10 et le 12 septembre (aller) et les 17 et 19 septembre (retour). Quant aux matchs du deuxième tour préliminaire, ils auront lieu du 15 au 17 octobre (aller) et du 22 au 24 octobre (retour).