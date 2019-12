Tirage au sort de la Coupe Mohammed VI A la portée pour le Raja, compliqué pour l’OCS

Le Raja de Casablanca affrontera, en quarts de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs champions, le vainqueur du dernier huitième entre le Mouloudia d’Alger et Al Quwa Al Jawiya d’Irak, selon le tirage au sort effectué mercredi à Riyad.

L’Olympique Club de Safi a hérité, de son côté, d’Al Ittihad FC (Arabie Saoudite).

A noter que l'Union des associations arabes de football a décidé d’introduire la technique de l’assistance vidéo à l’arbitrage « VAR » à partir des quarts de finale de cette compétition.

Voici, par ailleurs, les matches des quarts de finale à l'issue du tirage au sort :

Ittihad FC (Arabie Saoudite) Vs Olympique de Safi (Maroc)

Mouloudia (Algérie) ou Al Quwa Al Jawiya (Irak) Vs Raja de Casablanca (Maroc)

Al-Shabab (Arabie Saoudite) Vs Al Shorta (Irak)

Al Ittihad d’Alexandrie (Egypte) Vs Al Ismaily (Egypte)