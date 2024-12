Tirage au sort de la CAN Maroc-2025

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025), aura lieu le 27 janvier prochain à Rabat, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).



Dans un communiqué publié sur son site internet à l'issue d'une réunion de son comité exécutif, tenue lundi à Marrakech, la CAF confirme les dates de cette compétition continentale, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.



La réunion du Comité exécutif de l'instance dirigeante du football africain, qui s'est déroulée sous la présidence du président de la CAF, Patrice Motsepe, a été notamment consacrée à l'examen du calendrier des compétitions de la CAF pour l'année 2025.



Ainsi, la prochaine CAN U17 se tiendra du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc, tandis que la CAN U20 aura lieu du 26 avril au 18 mai 2025 en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, la finale de la Ligue des champions de la CAF 2024-25 aura lieu le 24 mai 2025 (aller) et le 1er juin (retour).



Pour ce qui est de la finale de la Coupe de la CAF 2024-25, la manche aller aura lieu le 17 mai 2025, tandis que le retour se jouera le 25 dudit mois.

Quant à la Ligue des champions féminine, le match d'ouverture aura lieu le 8 novembre 2025, tandis que la finale se jouera le 23 du même mois.