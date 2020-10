Timoumi et Zakaria nommés ambassadeurs de la finale de la Ligue des champions de la CAF

Le Marocain Mohamed Timoumi et l'Egyptien Moamen Zakaria ont été désignés ambassadeurs de la finale de la Ligue des champions de la CAF Total 2019/2020, prévue le 6 novembre 2020. Le duo a été choisi pour sa carrière et sa contribution au développement du football sur le continent. Ce sera la première fois que la CAF investira des ambassadeurs pour sa compétition interclubs majeure. Dans le cadre de leurs missions, Timoumi et Zakaria prendront part aux activités promotionnelles et médiatiques autour de la clôture de la saison. Timoumi, incontestablement l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, a mené une brillante carrière en remportant la Ligue des champions de laCAF en 1985 avec les FAR de Rabat et en participant à la Coupe du monde de football en 1986 au Mexique. De son autre côté, Zakaria a vu sa carrière prometteuse écourtée après avoir été diagnostiqué d'une maladie neurologique rare, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) en 2019. La Ligue des champions sera de retour dèsle 17 octobre 2020 à Casablanca, au Maroc, lorsque le Wydad accueillera AlAhly, tandis queRaja affrontera leZamalek le lendemain pour le compte des matchs aller des demi-finales. Les matches retour auront lieu respectivement les 23 et 24 octobre en Egypte. Timoumi Timoumi est né à Rabat le 15 janvier 1960. Il débute sa carrière à l'US Touarga à l'âge de 18 ans avant de rejoindre les FAR de Rabat en 1984, club avec lequel ilremporte laCoupe d'Afrique des clubs champions (Ligue des champions de la CAF) en 1985. Après avoir brillé avec leMaroc lors de laCoupe du monde de football de 1986 au Mexique, lorsque les Lions de l'Atlassont devenusla première équipe africaine à atteindre le deuxième tour, il a rejoint la formation espagnole de Murcie. Après une saison, il est allé en Belgique pour évoluer à Lokeren. En 1989, il est rentré chez lui pour revêtir les couleurs de l'OC Khouribga. Timoumi a ensuite joué à Oman pour Al Suwaiq en 1990, avant de retourner aux FAR de Rabat où il a raccroché ses crampons en 1995. Moamen Zakaria De son côté, Zakaria est né à Sohag le 12 avril 1988.Il a débuté dans les rangs des équipes de jeunes d'Al Ahly avant de rejoindre El Entag El Harby en 2009. Il a ensuite joué pour Al Masry et l'ENPPI. En 2013, Zakaria a été prêté au Zamalek où il a remporté deux titres de Coupe d'Egypte. Il est revenu à Al Ahly en janvier 2015, remportant quatre couronnes de Premier League égyptienne et une foule de titres nationaux avec les Red Devils. Il a brièvement été prêté à l'équipe saoudienne AlAhliJeddah en 2018.



