Timberlake et Biel fêtent leurs 10 ans de mariage

Justin Timberlake et Jessica Biel ont célébré leurs 10 ans de mariage. Le couple hollywoodien a commencé à se fréquenter en 2007 et s'est marié en Italie le 19 octobre 2012. Ils sont les parents de Silas, sept ans, et Phineas, deux ans, deux petits garçons.



Sur instagram, le chanteur a partagé un diaporama d'images le représentant lui et Jessica posant au fil des années.

« 10 ans, ce n'est pas assez ! Tu fais de moi un meilleur mari et père chaque jour ! Je t'aime tellement, belle humaine ! Rembobinons ! », a écrit la star.



Le message comprenait une vidéo adorable dans laquelle ils recréent le moment du film d'animation de 1955 de Disney, La Belle et le Clochard, dans lequel les chiens sont représentés en train de manger le même morceau de spaghetti.



Jessica Biel a de son côté posté son propre message d'anniversaire. «Etre mariée avec toi est l'aventure de toute une vie! Rembobinons, chéri. Rembobinons. Je t'aime», a-t-elle écrit.