Thomas Müller : La phase à élimination directe a déjà commencé pour nous

"La phase à élimination directe a déjà en quelque sorte commencé pour nous", a estimé l'attaquant allemand Thomas Müller, après la défaite inaugurale contre le Japon 2 à 1, en Coupe du monde mercredi au Khalifa Stadium de Doha.



Q: Comment expliquer cette défaite contre le Japon?



"On a manqué d'efficacité devant le but, et les Japonais ont été très efficaces dans les 20 dernières minutes. Quand on analyse le match sur les 90 minutes, si on avait gagné le match 3-0, on y aurait vu un match positif, mais au final, il y a cette défaite 2-1. C'est un peu un scénario de l'horreur avec ce résultat. Il y a eu aussi des choses positives de notre côté, notamment en première période quand on a conservé le ballon face à des Japonais un peu plus passifs. En seconde période, les Japonais ont plus risqué, mais on avait les meilleures occasions. Puis sont venues les 20 dernières minutes, et on se retrouve là."



Quelle analyse faites-vous du match?



"Ce match, on peut le voir de différentes manières, mais à la fin le plus important, c'est le résultat. On encaisse deux buts et ça ne nous fait pas du bien. Pour nous joueurs, ça ne sert à rien de pointer quoi que ce soit du doigt. On va avoir besoin de deux victoires pour aller plus loin. Le focus, il faut le mettre sur le travail et à partir de demain, on regarde vers le deuxième match (dimanche face à l'Espagne, NDLR). On va se retaper, on va faire ce que n'importe qui d'autre ferait. On a encore une chance, on doit absolument gagner contre l'Espagne. Il y a certaines configurations qui nous permettraient peut-être de nous qualifier sans les deux victoires, mais je pense qu'il nous faudra deux victoires. La phase à élimination directe a déjà en quelque sorte commencé un peu plus tôt pour nous."



Avez-vous à l'esprit le scénario de 2018, avec une élimination dès le 1er tour après également une défaite lors du premier match dans le tournoi?



"La situation peut sembler être la même avec une défaite au premier match. Ce n'est pas confortable de savoir que l'on a absolument besoin de deux victoires. On sait qu'en foot, on ne peut pas vraiment commander comme ça deux victoires. On sait que l'on a la qualité pour battre l'Espagne et le Costa Rica, mais comme on a pu le voir aujourd'hui, un match c'est 90 minutes et on peut aussi perdre."