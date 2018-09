Thierry Ardisson revient sur sa tentative de suicide

La ville d'Angoulême accueillait récemment son fameux festival du film francophone. A cette occasion, Thierry Ardisson présentait le film Ma fille dont il est le producteur. Ce long-métrage, réalisé par Naïdra Ayadi, raconte l'histoire de Hakim (joué par Roschdy Zem) et Latifa qui vivent dans le Jura en France, avec leurs deux filles : Nedjma, 14 ans et Leïla, l'aînée, partie suivre ses études de coiffure à Paris. Sauf que Leïla disparaît sans prévenir. Hakim et sa fille Nedjma partent alors à sa recherche. Commence alors le voyage d'un père, dans un Paris méconnu, en pleine nuit.

Une histoire bouleversante sur fond de guerre civile algérienne qui touche tout particulièrement l'animateur de Salut les Terriens (C8). Interrogé par nos confrères de TV5 Monde pour l'émission L'invité lors du festival, Thierry Ardisson se livre sur un terrible souvenir que lui rappelle le film.

"Je venais de m'installer à Paris, j'expliquais à mon père que tout allait bien, que c'était formidable", raconte le présentateur avant de poursuivre : "Et un jour j'ai fait une tentative de suicide et mon père était obligé de venir me chercher à Paris pour me sortir de l'hôpital. Et je me suis dit, un jour je raconterai cette histoire."

Cette période sombre de sa vie quand il n'avait que 19 ans n'était pas due à sa mauvaise intégration dans la capitale française ou à cause d'un problème professionnel. La véritable raison est une querelle d'amoureux. "J'étais amoureux d'une fille qui ne voulait pas venir habiter ici et pour la convaincre absolument qu'elle vienne, je me suis ouvert les veines."

Bien des années plus tard, Thierry Ardisson évoque toujours avec émotion ce moment d'égarement. Ma fille apparaît alors comme un véritable exutoire.