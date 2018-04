Thierry Ardisson : “Je suis vénal, j’aime l’argent”

Dans son édition du 15 avril, le Journal du dimanche croque le portrait de Thierry Ardisson dans un long article intitulé "Le parrain du PAF". L'occasion d'en savoir plus sur le business de l'animateur et producteur. En effet, l'homme en noir ne se contente pas d'animer chaque semaine Salut les Terriens ! et Les Terriens du dimanche !sur C8. Il est aussi producteur. Associé depuis plusieurs années avec Stéphane Simon (Téléparis), il produit notamment Le Cercle sur Canal+, mais aussi La Nuit des Molières ou La Zygel Académie sur France 2.

Et ce n'est pas tout. Désireux de se faire un nom au cinéma, Thierry Ardisson a fondé la société Nolita Cinema avec Maxime Delauney et Romain Rousseau en 2012. Après Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste, et Les Souvenirs, de Jean-Paul Rouve, l'homme en noir veut produire un film autour du Palace, dont le scénario vient d’être remis à Canal+. Fan de Breaking Bad et The Leftovers, il planche aussi sur deux séries : Road to Nirvana, sur les années Flower Power, et Talk-show, un Dix pour cent dans l’univers de la télévision.

Dans ce portrait du JDD, qui a interviewé Thierry Ardisson et plusieurs de ses proches et collaborateurs, l'animateur dévoile aussi ses revenus. Celui qui a fêté ses 69 ans en janvier dit gagner "entre 15.000 et 20.000 euros par mois". Une coquette somme qu'il assume. "Si je fais trop de télé au détriment d’activités plus nobles, c’est que je suis vénal, j’aime l’argent", confie-t-il, ajoutant avec humour : "Etre vieux, c’est chiant, mais être vieux et pauvre, c’est pire."