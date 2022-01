Thiago Silva prolonge avec Chelsea

Le défenseur central brésilien Thiago Silva a prolongé lundi son contrat d'un an avec Chelsea, jusqu'en 2023, a annoncé le club londonien actuel dauphin de Premier League. "L'expérience, le leadership et les performances de Thiago Silva ont été et demeurent très importants pour l'équipe, nous sommes donc très heureux de prolonger son contrat d'une année supplémentaire", a indiqué dans un communiqué Marina Granovskaia, directrice générale du club. "Cette saison, il a maintenu un niveau de performance exceptionnel, qui a fait de lui un élément essentiel de Thomas Tuchel et un des chouchous des supporters" a ajouté l'actuel deuxième de Premier League. Arrivé libre à l'été 2020 en provenance du PSG où il avait évolué pendant huit ans, "O Monstro" a remporté dès sa première saison avec Chelsea la Ligue des champions en 2021, la première coupe d'Europe de son palmarès. "Je n'aurais jamais pensé jouer pendant trois ans dans ce grand club" a savouré le défenseur de la Selecao. A 37 ans, Thiago Silva demeure un élément presque indispensable du dispositif de Thomas Tuchel, qu'il avait aussi cotoyé à Paris. Il a pour le moment disputé 22 matches cette saison avec les Blues, pour deux buts inscrits.